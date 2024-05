Mumuzinho vai levar samba e pagode para as areias da Praia de Camburi

Já coloca na agenda que o agito é garantido! Com um repertório repleto de sucessos, o cantor Mumuzinho aterrissa em Vitória para um grande show no dia 24 de agosto, no Oásis Beach Club, na Praia de Camburi.



O artista apresentará uma reunião de clássicos do samba e pagode, além da inconfundível homenagem à cantora Alcione. Em breve a organização do evento promete revelar mais atrações.



“Eu Mereço ser Feliz”, “Curto Circuito”, “Amor Falsificado” e “Confiança” são alguns dos hits que vão ser interpretados por Mumuzinho, uma das principais referências do ritmo.