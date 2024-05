Com Gabriela Rocha, Jesus Vida Verão volta à Praia de Camburi após 14 anos

Preto no Branco e Gabriela Rocha estarão no Jesus Vida Verão em Camburi. Crédito: Reprodução/Instagram

Após 14 anos, o Jesus Vida Verão voltará a acontecer na Praia de Camburi, em Vitória. Marcado para o dia 8 de junho, às 18h, o evento contará com diversas atrações nacionais como Gabriela Rocha, Julliany Souza, Preto no Branco e Marcos Freire. A expectativa de público é de cerca de 20 mil pessoas.



O JVV é um um projeto evangelístico, desenvolvido pela Primeira Igreja Batista Praia da Costa, que visa levar a palavra de Deus por meio da música. A última edição em Vitória foi em 2010. Assim como em Vila Velha e nos demais municípios, o evento na capital também contará com uma equipe de voluntários que atuarão no aconselhamento, camarins e apoio de palco.

“Teremos em Vitória um evento muito bem cuidado, com atrações de peso e uma equipe de acolhimento preparada para receber aqueles que lá forem”, afirma Evaldo Carlos dos Santos, pastor titular da Primeira Igreja Batista Praia da Costa e coordenador geral do JVV.

AÇÃO SOCIAL

Para o JVV Vitória serão arrecadados alimentos e artigos de higiene e limpeza para serem destinados às comunidades mais carentes do Rio Grande do Sul, que tem sofrido com as fortes chuvas e enchentes.

SAIBA MAIS SOBRE AS ATRAÇÕES

Gabriela Rocha, dona de uma voz marcante, reconhecido talento e personalidade, leva em seu trabalho o amor de Deus a multidões. Sua música e ministrações tem impactado pessoas por todo Brasil e fora do país. Com mais de 8 milhões de seguidores e hits como “Até Transbordar”, “Lugar Secreto”, “Teu Espírito”, entre tantos outros a tornam uma das cantoras evangélicas mais conhecidas da atualidade.

Julliany Souza é ex-integrante do grupo Casa Worship e dona da canção A Casa é Sua, um hit da música gospel, música que alcançou a impressionante marca de 97 milhões de streams no Spotify e quase 400 milhões de views no YouTube, sendo considerada uma das músicas gospel mais executada nas plataformas no Brasil.

Marcos Freire é nordestino de Campina Grande, Paraíba. Cantor, compositor, fundador e presidente do Instituto Baluarte, que dá assistência a mais de 700 crianças no mundo. Apontado como um dos jovens influentes mais talentosos e inovadores do mundo, chegando a ser incluído na lista Forbes Under 30 de 2023, na categoria Empreendedorismo Social/Terceiro Setor.

Preto no Branco é uma banda de música cristã contemporânea criada em 2015 e já alcançou milhões de pessoas com sua adoração. Indicados ao Grammy Latino em 2023, o grupo é formado por Lorena Fadi, Silas Simões e Luã Freitas.

