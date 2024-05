Novo Império abre disputa de samba-enredo com prêmio de R$ 5 mil

A escola de samba Novo Império anunciou na quarta-feira (08) a abertura do concurso de samba-enredo para o Carnaval de Vitória de 2025. A competição vai premiar o compositor campeão com R$ 5 mil.



As inscrições são gratuitas e vão até o dia 7 de junho. O regulamento da competição pode ser encontrado nas redes sociais da agremiação. A composição deverá seguir o enredo “As voltas que a vida dá!”, de concepção do carnavalesco Osvaldo Garcia. Com base nele, os participantes vão ter a liberdade de criar músicas que traduzem a energia e a vibração que a Novo Império pretende levar para o Sambão do Povo.