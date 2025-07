Programação

Navio de guerra da Marinha estará aberto para visitação gratuita em Vitória

Navio tem mais de 90 metros de comprimento e combate desde tráfico internacional até crimes ambientais; veja como visitar

Publicado em 25 de julho de 2025 às 16:26

Navio Patrulha Oceânico "APA" - NPaOcApa, da Marinha do Brasil, estará atracado no Porto de Vitória Crédito: Divulgação/Marinha do Brasil

Já imaginou conhecer de perto um navio de guerra? Neste domingo (27), o público capixaba terá a chance de embarcar - literalmente - nessa experiência. O Navio-Patrulha Oceânico “Apa” (P-121), da Marinha do Brasil, estará aberto para visitação gratuita no Porto de Vitória, das 14h às 17h. >

A entrada será por ordem de chegada e o acesso acontece pelos portões da VPorts, no Centro da capital, em frente ao Palácio Anchieta. Dica importante: por questões de segurança, a Marinha orienta que os visitantes usem sapatos fechados - nada de chinelos ou saltos.>

Com mais de 90 metros de comprimento e estrutura robusta, o “Apa” não é um navio qualquer: ele patrulha as águas do Atlântico Sul e combate desde tráfico internacional até crimes ambientais, além de dar suporte a pesquisas científicas nas ilhas oceânicas brasileiras - incluindo a isolada Ilha da Trindade, a quase 1.200 km da costa do Espírito Santo.>

O navio partiu do Rio de Janeiro no último dia 14, realizou apoio logístico e científico na Ilha de Trindade e atracou em Vitória nesta quinta-feira (24). No domingo (27), abre as portas para que o público conheça de perto o cotidiano de uma das embarcações mais versáteis da frota brasileira.>

A visita é também uma oportunidade para explorar curiosidades e bastidores de missões de paz internacionais, como a participação do “Apa” no Líbano, além de sua atuação emergencial em episódios marcantes, como o envio de oxigênio para Manaus na pandemia e o apoio às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.>

Serviço

O que: Visitação ao Navio-Patrulha Oceânico “Apa” (P-121)

Visitação ao Navio-Patrulha Oceânico “Apa” (P-121) Quando: Domingo (27)

Domingo (27) Horário: Das 14h às 17h

Das 14h às 17h Onde: Porto de Vitória – acesso pelo portão em frente ao Palácio Anchieta

Porto de Vitória – acesso pelo portão em frente ao Palácio Anchieta Entrada gratuita, por ordem de chegada >

