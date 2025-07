Cultura

Fabio Porchat desembarca em Vitória com o espetáculo "Histórias do Porchat"

Apresentação faz parte da turnê que, há quatro anos, leva ao público relatos hilários e inusitados de viagens, encontros e situações

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 23 de julho de 2025 às 09:30

Fabio Porchat desembarca em Vitória em agosto Crédito: Globo/ Ju Coutinho

Um dos maiores nomes do humor brasileiro, Fabio Porchat chega a Vitória no dia 15 de agosto, com o espetáculo “Histórias do Porchat”, no palco do Teatro Sesc Glória. A apresentação faz parte da turnê que, há quatro anos, leva ao público relatos hilários e inusitados de viagens, encontros e situações que só ele poderia viver - e contar com tanto carisma.>

“Não há nada mais gratificante para um ator do que conseguir fazer sua peça por todo o país. O Brasil é tão diverso, e é maravilhoso ter um público diferente em cada lugar. Fora as comidas deliciosas! Às vezes acho que fico mais feliz com elas do que com a peça em si”, brinca o humorista.>

Os ingressos para o espetáculo já estão à venda e podem ser adquiridos a partir de R$ 100, com opções que chegam a R$ 200, de acordo com o setor escolhido. >

Com seu estilo irreverente, Porchat transforma experiências pessoais em puro entretenimento. Do safári africano com gorilas a uma massagem (quase erótica) na Índia e uma dor de barriga no Nepal, o comediante revisita momentos únicos e compartilha com a plateia de forma leve e escancaradamente engraçada.>

O humorista Fabio Porchat Crédito: Globo

Com mais de 400 apresentações realizadas e um público que ultrapassa 350 mil pessoas, o espetáculo “Histórias do Porchat” já percorreu o Brasil de ponta a ponta, passando por cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Macapá e Rondonópolis. >

O sucesso também atravessou fronteiras, com sessões internacionais em países como Angola, Espanha, França, Irlanda, Portugal, Suíça, Estados Unidos e até nos Emirados Árabes, em Dubai.>

Serviço

Histórias do Porchat

Onde: Teatro Sesc Glória - Centro, Vitória

Teatro Sesc Glória - Centro, Vitória Quando: 15 de agosto (sexta-feira)

15 de agosto (sexta-feira) Horário: 21h

21h Ingressos: de R$ 100 a R$ 200, disponíveis no site Le Billet >

