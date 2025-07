Entrevista

Saulo relembra quando morou no ES e promete novidades no Vital 2025

Cantor baiano promete levantar o público no bloco de sexta, dia 22 de agosto, no Sambão do Povo

Publicado em 19 de julho de 2025 às 12:00

O cantor Saulo é atração confirmada no Vital 2025 Crédito: Reprodução/Instagram/@saulofernandes/@joyce.fotografiapt

“O Vital mostra como as pessoas daí são". É assim que Saulo, um dos nomes mais queridos do axé, define a maior micareta do Espírito Santo. O cantor é atração confirmada no Vital 2025 e promete levantar o público no bloco de sexta, dia 22 de agosto, no Sambão do Povo, em Vitória. >

Em conversa com HZ, o baiano revelou detalhes do show, que trará sucessos, canções inéditas e uma dose generosa de afeto - fruto proximidade que ele tem com o público capixaba. Até porque, a relação de Saulo com o Espírito Santo vai além da música - ele já morou em Vitória.>

Eu cantei no primeiro Vital, ainda cantava na banda Mukeka. Só lembranças maravilhosas. Eu morei em Vitória. As pessoas são muito queridas, de uma energia boa e amam a nossa música da Bahia

Por isso, o tom é de reencontro com o público, com a cidade e com a energia que marca o festival desde sua estreia. Sobre o que o público pode esperar do show, ele entrega: “Pode esperar muita música da Bahia, canções novas e clássicos. E com muita saudade”, diz, com aquele sotaque que já embala corações capixabas há tempos.>

Para Saulo, o Vital é um reflexo da própria essência do povo capixaba. E ele sabe bem o que esse público quer: “Sempre tem alguma coisa especial, mas a galera do Vital é axezeira e acho que querem e precisam de música alegre e percussiva”.>

Com essa mistura de afeto, lembrança e muita percussão, o show de Saulo promete ser um dos momentos mais marcantes da edição 2025 do festival. Prepare o coração, a fantasia e os pés descalços: o axé vai correr solto em terras capixabas.>

O cantor Saulo Fernandes Crédito: Lucas Seixas

VITAL 2025

O Vital 2025 confirmou as atrações da edição especial em homenagem aos 40 anos do axé. O evento acontece nos dias 22 e 23 de agosto, no Sambão do Povo, em Vitória, e os ingressos já estão à venda pelo site Blueticket. Entre os nomes confirmados estão Bell Marques, Durval Lelys, Timbalada, Tomate e Saulo Fernandes.>

A edição de 2025 contará com cinco camarotes, sendo três com funcionamento nos dois dias de festa: Na Vista, Barlavento e Moqueca 027. Já os espaços Muvuca (sexta) e Pega no Cavaco (sábado) completam a estrutura. Algumas atrações desses espaços já foram divulgadas, como Banda Eva, Cat Dealers, Alexandre Peixe, Jammil, André Lellis, Bhaskar, Alinne Rosa, Psirico Rodrigo do CN e FP do Trem Bala.>

