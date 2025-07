Entrevista

Xanddy Harmonia celebra retorno ao Vital: 'Uma das maiores festas do país'

Cantor, que se apresenta no dia 23 de agosto, conversou com HZ e contou detalhes sobre o show que fará no Espírito Santo

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 14 de julho de 2025 às 17:30

Xanddy é uma das atrações do Vital 2025 Crédito: Reprodução/Instagram/@xanddy/@negao.movie

O ritmo vibrante do axé baiano vai invadir o Espírito Santo no dia 23 de agosto, com o show de Xanddy Harmonia no palco do Vital, no Sambão do Povo, em Vitória. O cantor, que conversou com HZ, promete levantar o público com sucessos que marcaram época, como “Vem Neném” e “Agachadinho”, além de novidades do seu novo projeto. >

No bate papo, Xanddy celebrou sua volta ao evento após participações memoráveis em edições anteriores. “Retornar a este festival icônico é sempre extremamente emocionante. Guardo lembranças incríveis de todas as edições em que participei. Essa celebração nos comove profundamente e nos surpreende a cada ano com sua beleza e energia”, afirmou.>

Na bagagem, ele traz o show do seu mais recente trabalho, “Nascendo de Novo”, gravado com faixas já disponíveis nas plataformas digitais. O repertório também revisita o projeto anterior, “Good Vibes”, que contou com participações de grandes nomes como Ivete Sangalo e Lauana Prado. Mas para o show em Vila Velha, Xanddy promete uma performance que mistura o novo e o clássico.>

Xanddy vai se apresentar no Vital 2025 Crédito: Reprodução/Instagram/@jovaneph

O público capixaba pode esperar um repertório de alta qualidade e atualizado. Incluímos novidades que têm entusiasmado o público em nossos shows recentes. O Vital é um evento especial, e preparamos uma apresentação à altura de sua importância

Com mais de duas décadas de carreira, Xanddy sabe da responsabilidade de se apresentar em eventos de grande porte e reconhece a singularidade do festival capixaba. “Cada evento possui sua identidade própria. O Vital se distingue nesse cenário, e por isso dedicamos atenção especial à preparação. Sinto-me honrado em participar novamente dessa festa, que considero uma das maiores do país”.>

>

“O Vital é, de fato, uma das principais micaretas brasileiras, e nossa presença exige dedicação integral para garantir que tudo ocorra perfeitamente, como mencionado, visando proporcionar o melhor de nós” XANDDY

Além da apresentação, Xanddy também demonstrou atenção às novas gerações da música baiana, destacando o papel de artistas que dão continuidade ao legado da axé music. “Observo aqueles que preservam e dão continuidade ao legado da música baiana. Os Filhos de Jorge, por exemplo, apresentam um repertório renovado e impressionante. Eles representam, a meu ver, o movimento Axé Music no cenário nacional. São um nome a ser reconhecido”, concluiu.>

Xanddy Harmonia agitou o público na noite de encerramento do Vital 2024 Crédito: Monique Janutt

VITAL 2025

O Vital 2025 confirmou as atrações da edição especial em homenagem aos 40 anos do axé. O evento acontece nos dias 22 e 23 de agosto, no Sambão do Povo, em Vitória, e os ingressos já estão à venda pelo site Blueticket. Entre os nomes confirmados estão Bell Marques, Durval Lelys, Timbalada, Tomate e Saulo Fernandes.>

A edição de 2025 contará com cinco camarotes, sendo três com funcionamento nos dois dias de festa: Na Vista, Barlavento e Moqueca 027. Já os espaços Muvuca (sexta) e Pega no Cavaco (sábado) completam a estrutura. Algumas atrações desses espaços já foram divulgadas, como Banda Eva, Cat Dealers, Alexandre Peixe, Jammil, André Lellis, Bhaskar, Alinne Rosa, Psirico Rodrigo do CN e FP do Trem Bala.>

Este vídeo pode te interessar