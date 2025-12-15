Preso

Influenciador Gato Preto é preso em São Paulo por não pagar pensão alimentícia

Samuel Sant'Anna tem dívida de R$ 57 mil, segundo a Justiça

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 10:06

Gato Preto é preso em São Paulo Crédito: Reprodução/Instagram/@gatopretoreal___

O influenciador Samuel Sant'Anna, 31, mais conhecido como Gato Preto, foi preso na manhã deste domingo (14) por não pagar a pensão alimentícia de seu filho com Nicolly Rodrigues, uma antiga ex-namorada.

O cantor confirmou a prisão em sua conta no Instagram através de fotos, mas não deu mais detalhes. A defesa de Gato Preto foi procurada pelo F5 durante toda a manhã, mas não respondeu aos contatos da reportagem.

A informação é confirmada pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. A dívida a ser paga por Gato Preto supera os R$ 57 mil. Ele só sairá da cadeia se quitar a quantia.

No momento da prisão, Gato Preto havia acabado de deixar uma casa de shows quando foi encontrado pelas autoridades. Sant'Anna tinha um mandado de prisão pendente pelo caso.

Os policiais foram notificados por meio do aplicativo Muralha Paulista, aplicativo que apontava uma pessoa procurada pela Justiça no local. Gato Preto não resistiu à prisão e disse que já sabia dos problemas.

Trata-se da segunda polêmica que envolve Gato Preto e a Justiça. Em agosto, ele dirigia um Porsche avaliado em R$ 1,5 milhão e atingiu um poste na avenida Brigadeiro Faria Lima, uma via de grande movimentação da capital paulista.

A também influenciadora Bia Miranda, 21, neta da cantora Gretchen e sua companheira, estava no carro no momento da colisão. Os dois ainda respondem pelo fato judicialmente.

