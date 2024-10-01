Polêmicas e menção a aborto: entenda caso de Bia Miranda e Gato Preto

Bia Miranda e Gato Preto estão envolvidos em polêmicas Crédito: Reprodução/Instagram

Após término controverso, a influenciadora Bia Miranda, que é neta da Gretchen ex-participante de A Fazenda, e o influenciador Samuel Sant’Anna, conhecido como Gato Preto, protagonizaram uma nova polêmica envolvendo gravidez e a possibilidade de aborto. Recentemente, Gato Preto revelou nas redes sociais que a influenciadora enviou a foto de um teste de gravidez positivo por Whatsapp após o fim da relação.

Em um post apagado, Bia disse que cogitava interromper a gravidez “Não sei o que faço, não sei aonde vou, só sei que não quero [ter o bebê]. Não conheço nada, vou tentar ver com o pessoal que entende mais que eu o que eu posso fazer”, afirmou Bia. Nos últimos dias, após anunciar o fim do relacionamento, ele chegou a posar nas redes sociais com uma mulher no motel.

Bia Miranda já é mãe de um bebê de apenas três meses, fruto de seu relacionamento anterior com DJ Buarque. Ela começou o relacionamento com Gato Preto cerca de 10 dias após terminar com o DJ. Gato Preto, por sua vez, também é pai de um filho de 8 anos, fruto do relacionamento com Keila Silva, com a qual já teve desentendimentos públicos sobre a falta de pagamento de pensão alimentícia que ultrapassa R$ 50 mil.

Por conta da falta de pensão, policiais foram até a casa do influenciador em setembro, em São Bernardo do Campo (SP), porém não o encontraram. Ele havia firmado um acordo para pagar R$ 700 mensais, mas nunca cumpriu, alegando que sua ostentação nas redes era apenas "marketing". A mãe afirma que Gato Preto visitou o filho apenas duas vezes em oito anos. Além disso, ele enfrenta outro processo de pensão para um filho de 8 meses, fruto de seu relacionamento com Nicoly Rodrigues.

Polêmica no motel

E as polêmicas envolvendo Gato Preto não param por aí. Recentemente, o influenciador fez vídeos em um motel lamentando o fato de Bia Miranda ter dormido. Ele fez uma sequência de stories reclamando da falta de sexo.

"Tive que parar. Agora estou aqui muito louco e ela dormindo".

E a gestação?

Após apagar o vídeo em que mencionava a intenção de interromper a gravidez, Bia Miranda fez novas atualizações em seus stories, confirmando que decidiu seguir com a gestação. A influenciadora revelou, com mais tranquilidade, que agora está animada para ter o bebê e já até escolheu o sexo da criança. "Agora eu quero que venha uma menina, aí eu fecho a fábrica", escreveu, indicando sua expectativa é que esse pode ser o último filho que planeja ter.

Já Gato Preto postou nos stories do Instagram uma conversa entre ele e Bia, na qual ela pede para que ele cuide da criança. Em resposta, o influenciador declarou que iria para o Rio de Janeiro para buscar a ex-companheira e afirmou que está disposto a assumir a responsabilidade pelo filho, mencionando que também acredita que será uma menina.

“Manda a localização. Vou descer com a tropa pra te buscar, fia”, garantiu.

Agora, com a possibilidade de reconciliação, o casal parece inclinado a seguir com a gestação, o que tem gerado grande repercussão entre seus seguidores e na mídia. No entanto, a história do relacionamento turbulento e o histórico de desentendimentos entre Bia e Gato Preto ainda geram incertezas sobre o futuro da família. E se for tudo uma grande jogada de marketing?

Quem são Gato Preto e Bia Miranda

Bia Miranda, neta de consideração de Gretchen e vice-campeã de A Fazenda 14, ganhou notoriedade não só pela sua participação no reality, mas também por uma série de polêmicas envolvendo sua vida pessoal. Antes do relacionamento com Samuel Sant’anna, o Gato Preto, Bia teve um affair com o ex-jogador Adriano Imperador. Além disso, sua mãe, Jenny Miranda, chegou a acusá-la publicamente de ter um caso com seu ex-marido, o jogador Artur Vieira, que também era padrasto de Bia.

Bia Miranda durante A Fazenda Crédito: Reprodução/Record TV

Gato Preto, por sua vez, é influenciador digital e compartilha nas redes sociais um estilo de vida de ostentação, com conselhos amorosos e exibições de luxo. Ele também tem seu nome associado a Giovanna Dib, sua ex-namorada, que já foi companheira do rapper Thiago Veigh. Além disso, Bia e Gato Preto divulgam frequentemente plataformas de apostas.