Rapper Teto e namorada anunciam que estão à espera do primeiro filho

O rapper e trapper Teto, e sua namorada, a influenciadora Sabrina Jeinlyn, anunciaram que estão à espera do primeiro filho.
O casal usou suas redes sociais para contar a novidade. "Te guardamos como o nascer do sol esperando o momento certo para revelar sua luz. Agora, compartilhamos a alegria que já brilha há meses dentro de nós, a nossa maior espera está quase chegando ao fim, e mal podemos esperar para te-lo(a) em nossos braços", escreveram no Instagram.
Amigos famosos comemoraram e parabenizaram a família que está se formando. "Parabéns, irmão", escreveu Matuê; "Bem vindos ao clube", comentou o cantor João Gomes. "Deus abençoa vocês e o neném tetin", disse o influenciador Juliano Floss.