Rapper Teto e namorada anunciam que estão à espera do primeiro filho

O rapper e trapper Teto, e sua namorada, a influenciadora Sabrina Jeinlyn, anunciaram que estão à espera do primeiro filho

O rapper e trapper Teto, e sua namorada, a influenciadora Sabrina Jeinlyn, anunciaram que estão à espera do primeiro filho.

O casal usou suas redes sociais para contar a novidade. "Te guardamos como o nascer do sol esperando o momento certo para revelar sua luz. Agora, compartilhamos a alegria que já brilha há meses dentro de nós, a nossa maior espera está quase chegando ao fim, e mal podemos esperar para te-lo(a) em nossos braços", escreveram no Instagram.