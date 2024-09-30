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Rapper Teto e namorada anunciam que estão à espera do primeiro filho

Amigos famosos comemoraram e parabenizaram a família que está se formando. "Parabéns, irmão", escreveu Matuê
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 30 de Setembro de 2024 às 13:40

O rapper e trapper Teto, e sua namorada, a influenciadora Sabrina Jeinlyn, anunciaram que estão à espera do primeiro filho
O rapper e trapper Teto, e sua namorada, a influenciadora Sabrina Jeinlyn, anunciaram que estão à espera do primeiro filho Crédito: Reprodução/@jeinlynn/@euteto
O rapper e trapper Teto, e sua namorada, a influenciadora Sabrina Jeinlyn, anunciaram que estão à espera do primeiro filho.
O casal usou suas redes sociais para contar a novidade. "Te guardamos como o nascer do sol esperando o momento certo para revelar sua luz. Agora, compartilhamos a alegria que já brilha há meses dentro de nós, a nossa maior espera está quase chegando ao fim, e mal podemos esperar para te-lo(a) em nossos braços", escreveram no Instagram.
Amigos famosos comemoraram e parabenizaram a família que está se formando. "Parabéns, irmão", escreveu Matuê; "Bem vindos ao clube", comentou o cantor João Gomes. "Deus abençoa vocês e o neném tetin", disse o influenciador Juliano Floss.

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