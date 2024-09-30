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Justiça

Gusttavo Lima é indiciado por lavagem de dinheiro e organização criminosa

Indiciamento do sertanejo ocorreu no dia 15 de setembro. O inquérito diz que Gusttavo Lima virou sócio da Vai de Bet em julho de 2024
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 30 de Setembro de 2024 às 11:21

O Cantor Gusttavo Lima
O Cantor Gusttavo Lima Crédito: Augusto Albuquerque
O cantor Gusttavo Lima foi indiciado por lavagem de dinheiro e organização criminosa em decorrência da investigação que apura a atuação em jogos ilegais, segundo o "Fantástico", da TV Globo, que teve acesso aos autos. A defesa do artista reafirma a sua inocência.
Indiciamento do sertanejo ocorreu no dia 15 de setembro. O inquérito diz que sertanejo virou sócio da Vai de Bet em julho de 2024. A empresa é uma das citadas na investigação, resultado da Operação Integration. Gusttavo Lima teria 25% de participação na companhia, mas a polícia suspeita que ele era sócio bem antes disso.
Empresa fechou contrato de patrocínio com o Corinthians no fim de 2023. Segundo o inquérito, um conselheiro contou que o presidente do clube conversou com o artista por telefone e que o mandatário afirmou - naquela época - que o sertanejo "era um dos donos da Vai de Bet". A empresa hoje é alvo de outra investigação da polícia e rescindiu o patrocínio com o Corinthians.
Gusttavo Lima foi indiciado por lavagem de dinheiro e organização criminosa. Cabe agora ao MP (Ministério Público) decidir se irá denunciar ou não Gusttavo Lima à Justiça.
A Justiça de Pernambuco chegou a pedir a prisão do cantor sertanejo, que havia viajado horas antes para a Flórida (EUA). Os advogados do artista, no entanto, conseguiram derrubar o pedido na segunda instância menos de 24 horas de depois.

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A LINHA DO TEMPO DA OPERAÇÃO

Operação Integration apura um suposto esquema milionário de lavagem de dinheiro de cassinos online e casas de jogo do bicho. A ação policial ganhou popularidade após a influenciadora Deolane Bezerra e sua mãe, Solange Bezerra, serem presas por suspeita de envolvimento.
Ação não mira diretamente os sites de apostas esportivas (bets), mas o uso dessas plataformas para lavar dinheiro de atividades ilegais, como o jogo do bicho. Um dos relatórios da investigação, por exemplo, diz que o site Esportes da Sorte era usado para ocultar receitas oriundas do jogo do bicho. A empresa nega irregularidades.
Empresária e influenciadora Deolane Bezerra chegando no fórum Rodolpho Aureliano, no Recife
Empresária e influenciadora Deolane Bezerra chegando no fórum Rodolpho Aureliano, no Recife Crédito: Rafael Vieira/Folhapress
Os investigados ocultaram bens de origem ilícita, segundo a Polícia Civil. Carros, aeronaves, imóveis e contratos milionários de publicidade foram firmados para lavar o dinheiro oriundo de casas de aposta e de jogo do bicho. A investigação apurou que o esquema girava em torno de Darwin Henrique da Silva Filho.
O empresário de 33 anos é CEO da Esportes da Sorte. Ele foi preso na operação, mas a Justiça mandou soltá-lo na semana passada. A família de Darwin também está envolvida no esquema, com cada membro desempenhando um papel específico na lavagem de dinheiro, segundo a polícia.
Empresas envolvidas no inquérito tiveram bens bloqueados na casa dos R$ 2 bilhões. Aeronaves e veículos de luxo foram apreendidos durante a operação. Pessoas físicas também tiveram contas bloqueadas.
Gusttavo Lima ao lado de seu jatinho
Gustavo Lima ao lado de seu jatinho Crédito: Reprodução Instagram @gusttavolima
Deolane e sua mãe foram presas no último dia 4. O estopim da operação aconteceu quando a advogada e influenciadora recebeu voz de prisão por suspeita de integrar o grupo que opera as bets no Brasil e que teria utilizado contas bancárias suas e de terceiros para lavar o dinheiro das atividades ilegais. Sua mãe, Solange, é suspeita de repassar valores em dinheiro incompatíveis com sua renda, e também teve bens bloqueados. A Justiça revogou o pedido de prisão das duas na última semana.

O QUE DIZEM OS INVESTIGADOS

Defesa de Gusttavo Lima informou que a inocência do artista será devidamente demonstrada. "O cantor jamais seria conivente com qualquer fato contrário ao ordenamento de nosso país e não há qualquer envolvimento dele ou de suas empresas com o objeto da operação deflagrada pela polícia pernambucana."
À TV Globo, os advogados disseram que o cantor não é sócio da Vai de Bet e que o contrato encontrado pela polícia indica que ele tem apenas 25% da eventual venda da marca. "Não há qualquer indício de lavagem de dinheiro e organização criminosa."
Todos os envolvidos citados na investigação negam participação no esquema.

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