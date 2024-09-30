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Gusttavo Lima, investigado em operação, volta aos EUA após shows no Pará

Artista voou de Miami para o Brasil na última semana, para fazer dois shows no Pará
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 30 de Setembro de 2024 às 08:44

Gusttavo Lima teve jatinho apreendido
Gusttavo Lima teve jatinho apreendido Crédito: Reprodução/Instagram
O cantor Gusttavo Lima, investigado em uma operação que mira um esquema de apostas ilegais, voltou aos Estados Unidos neste domingo (29), após uma breve passagem pelo Brasil.
O artista voou de Miami para o Brasil na última semana, para fazer dois shows no Pará. Gusttavo se apresentou em Marabá na sexta-feira (27) e em Parauapebas no sábado (28).
Gusttavo retornou aos EUA neste domingo (29) com sua família. A informação foi confirmada pela assessoria do cantor.
Os shows no Pará foram os primeiros desde que o cantor teve a prisão preventiva decretada e, posteriormente, revogada. Atualmente, ele segue em investigação no caso que apura lavagem de dinheiro envolvendo apostas online.

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