Gusttavo Lima, investigado em operação, volta aos EUA após shows no Pará

Gusttavo Lima teve jatinho apreendido Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor Gusttavo Lima, investigado em uma operação que mira um esquema de apostas ilegais, voltou aos Estados Unidos neste domingo (29), após uma breve passagem pelo Brasil.

O artista voou de Miami para o Brasil na última semana, para fazer dois shows no Pará. Gusttavo se apresentou em Marabá na sexta-feira (27) e em Parauapebas no sábado (28).

Gusttavo retornou aos EUA neste domingo (29) com sua família. A informação foi confirmada pela assessoria do cantor.