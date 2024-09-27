Gusttavo Lima retoma agenda de shows após Justiça revogar pedido de prisão

Gusttavo Lima retomará agenda de show após a Justiça de Pernambuco revogar o pedido de prisão Crédito: Divulgação

Gusttavo Lima, 35, retomará a agenda de shows, nesta sexta-feira (27), dias após a Justiça de Pernambuco revogar o pedido de prisão contra o sertanejo. O cantor é investigado por suposta participação em esquema de lavagem envolvendo casas de apostas online.

Músico sobe ao palco hoje em Marabá (PA). O artista vai se apresentar no Plus Festival. Amanhã, o cantor tem um show marcado em Parauapebas (PA).

Sertanejo apareceu vestido com uma camiseta da casa de apostas ObaBet, na quinta-feira (26), em vídeo de divulgação do show em Marabá. As imagens foram publicadas no Instagram pela organização do evento.

DESEMBARGADOR REVOGA PEDIDO DE PRISÃO

Desembargador Eduardo Guilliod Maranhão, da 4ª Câmara Criminal de Recife, revogou o pedido de prisão contra o músico na terça-feira (24). A decisão também cancelou a suspensão do passaporte do cantor e a aplicação de outras medidas cautelares, como a de eventual porto e posse de arma de fogo.

"Constata-se que as justificativas utilizadas para a decretação da prisão preventiva [de Gusttavo Lima] e para a imposição das demais medidas cautelares constituem meras ilações impróprias e considerações genéricas. Desconstituída, assim, de qualquer evidência material a justificar, neste momento, a segregação cautela", disse Eduardo Guilliod Maranhão, desembargador.

PEDIDO DE PRISÃO

A juíza Andréa Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal da Capital de Pernambuco, havia decretado a prisão preventiva de Gusttavo Lima por suspeita de lavagem de dinheiro. A magistrada argumentou que havia indícios de que o artista teria movimentado valores milionários, provenientes de empresas investigadas por ligação com jogos de azar.