Mulher de Gusttavo Lima se pronuncia após cantor ter prisão decretada

Andressa Suita com o marido, Gusttavo Lima Crédito: Reprodução Instagram @andressasuita

Mulher do cantor Gusttavo Lima, a influenciadora Andressa Suita se pronunciou nas redes sociais após o cantor ter sua prisão decretada.

Apesar de não falar propriamente sobre o que acontece, ela publicou um salmo bíblico no qual fala sobre proteção divina, além de fotos ao lado dos filhos e do marido.

De onde vem meu socorro? Vem do Senhor. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre", escreveu ela em um dos trechos.

A Justiça de Pernambuco determinou, na tarde de segunda-feira (23), a prisão preventiva (sem prazo definido) do cantor Gusttavo Lima. A decisão foi da juíza Andrea Calado da Cruz, do Tribunal de Justiça do estado, que também suspendeu o passaporte do cantor e eventual porte de arma de fogo do artista.

O cantor é suspeito de ter ajudado duas pessoas investigadas a ficarem fora do país. A decretação da prisão acontece no âmbito da Operação Integration, que envolve a influenciadora e advogada Deolane Bezerra -também nesta segunda, a Justiça determinou que ela seja solta.