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Investigada em operação

Justiça manda soltar Deolane Bezerra, sua mãe e outros investigados

Decisão de desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco foi proferida na noite desta segunda-feira (23)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 23 de Setembro de 2024 às 20:58

Deolane Bezerra foi presa em investigação da polícia de Pernambuco
Deolane Bezerra foi presa em investigação da polícia de Pernambuco Crédito: Reprodução/Instagram
O desembargador Eduardo Guilliod Maranhão, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, mandou soltar a influenciadora e advogada Deolane Bezerra. A decisão foi proferida na noite desta segunda-feira (23). O processo tramita em sigilo.
O magistrado mandou soltar outros investigados, como o CEO da Esportes da Esporte, Darwin Henrique da Silva Filho, e estendeu o pedido de ofício a outros investigados que estão presos, como a mãe de Deolane, Solange Bezerra.
A ação investiga uma suposta organização criminosa que atua em jogos ilegais e lavagem de dinheiro. A decisão não contempla o cantor Gusttavo Lima, que teve prisão decretada na tarde desta segunda.
Os réus que tiveram a prisão preventiva derrubada não poderão mudar de endereço em autorização judicial nem se ausentar do local onde residem sem prévia autorização da Justiça. Também estão proibidos de frequentar qualquer empresa relacionada ao objeto da operação Integration ou participar de decisões das empresas, bem como fazer publicidade para as plataformas de jogos.
Os bloqueios de bens e de valores nas contas bancárias estão mantidos.

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