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Advogada de Deolane Bezerra é ex-BBB e trabalha para famosos

Ex-participante do Big Brother Brasil 16, Adélia Soares também acabou indiciada por falsidade ideológica e associação criminosa
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 13 de Setembro de 2024 às 13:06

A ex-BBB Adélia Soares é a advogada de Deolane Bezerra
A ex-BBB Adélia Soares é a advogada de Deolane Bezerra Crédito: Reprodução/Instagram
A ex-participante do Big Brother Brasil 16 Adélia Soares é a advogada responsável pelo caso de Deolane Bezerra, presa no dia 4, durante operação da Polícia Civil de Pernambuco que mira uma organização criminosa suspeita de envolvimento em jogos ilegais e lavagem de dinheiro.
Adélia também acabou indiciada na última quinta-feira, 12, por falsidade ideológica e associação criminosa (leia mais abaixo). Conhecida por trabalhar com famosos, como as gêmeas Mirella e Mariely Santos, Camila Moura (ex-mulher de Lucas Buda), e Andrea Costa, Adélia é natural de Suzano, São Paulo, e integrou o BBB 16. Ela foi eliminada do reality show e ficou conhecida entre os internautas por causa de um meme, no qual chorava dentro do programa por estar com vontade de comer melancia.

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Ela também compartilha conteúdos em suas redes sociais com dicas para influenciadores, e se referiu recentemente à situação de Deolane Bezerra em uma série de postagens, intitulada: "Como fazer sorteios e divulgar rifas sem ser preso em 2024".

Falsidade ideológica e associação criminosa

Segundo a 9ª DP do Distrito Federal, em nota para o Estadão, o crime pelo qual Adélia foi indiciada na quinta-feira, 12, foi repassado para uma investigação da Polícia Federal, "por indícios de crimes contra o sistema financeiro".
O portal G1 afirmou que a ex-sister se associou a chineses para "abrir empresas de fachada", que realizavam jogos ilegais de azar, através da Playflow, empresa com sede nas Ilhas Virgens Inglesas. A empresa foi aberta com documentação falsa, registrada em Suzano, São Paulo.

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