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Carlinhos Maia se pronuncia sobre Deolane: 'Não larguei a mão de ninguém'

Influenciador disse ser a última vez que falará sobre o assunto. "Do mesmo jeito que vocês têm muito carinho pela Deolane, eu também tenho"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Setembro de 2024 às 08:42

Carlinhos Maia nega que banco fundado por ele esteja aplicando golpes em clientes
Carlinhos Maia Crédito: Instagram/@carlinhos
Carlinhos Maia, 33, se pronunciou sobre seu afastamento de Deolane Bezerra, 36, exposto pelo influenciador após a prisão da advogada.
O influenciador disse ser a última vez que falará sobre o assunto. "Do mesmo jeito que vocês têm muito carinho pela Deolane, eu também tenho. Mas eu também respeito as decisões das pessoas. Tô me resguardando, assim como todos vocês, e esperando o resultado da Justiça, torcendo pra que tudo dê certo", afirmou em stories no seu perfil do Instagram nesta quinta (12).
Ele contou que, devido à doença do pai, se afastou um pouco das redes e está voltando agora. "Voltando pra internet, dando essa respirada, porque não tem como gravar stories e fazer humor. Eu adoeci, fiquei mal. Nunca tinha vivido isso."
"Entendo a cobrança sadia de vocês. Não larguei a mão de ninguém. Eu respeitei o afastamento que veio da parte dela. Quando tudo isso passar, que ela estiver de volta e bem, espero que a gente consiga resolver nossa situação", declarou Carlinhos Maia.
Carlinhos também pediu para que as pessoas não acreditem nas histórias sobre os dois. "São tantas mentiras. Não acreditem. Esse nosso afastamento é de tanta energia negativa em volta, tanta picuinha."
Ele reforçou ainda que seu "carinho, oração e afeto" por Deolane não mudaram.

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