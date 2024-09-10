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Justiça

Deolane Bezerra volta para presídio após descumprir medidas cautelares

Influenciadora havia saído do presídio em Recife, nesta segunda (9), usando tornozeleira eletrônica. Ela não poderia se pronunciar publicamente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 10 de Setembro de 2024 às 14:13

Deolane Bezerra volta para presídio no Recife
Deolane Bezerra volta para presídio no Recife Crédito: Reprodução/Instagram/@dra.deolanebezerra
O caso envolvendo Deolane Bezerra acaba de ganhar mais um capítulo. Na tarde desta terça-feira (10), a Justiça revogou a prisão domiciliar concedida à influenciadora digital e advogada. Ela havia saído do presídio em Recife, nesta segunda-feira (9), usando tornozeleira eletrônica.
De acordo com informações da TV Globo,o retorno de Deolane ao presídio aconteceu após ela descumprir duas das medidas cautelares impostas pelo judiciário. Segundo a determinação do TJPE, a influenciadora não poderia se pronunciar publicamente por meio de redes sociais, imprensa ou qualquer outro meio de comunicação.
Deolane chegou no Fórum Rodolfo Aureliano, no Recife, por volta das 13h, para assinar os termos da prisão. Entretanto, acabou sendo informada da revogação da decisão. Assim, a influenciadora segue custodiada para fazer exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML). Em seguida, ela deve retorna à Colônia Pena Feminina do Recife.

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