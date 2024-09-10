Deolane Bezerra volta para presídio após descumprir medidas cautelares

Deolane Bezerra volta para presídio no Recife Crédito: Reprodução/Instagram/@dra.deolanebezerra

O caso envolvendo Deolane Bezerra acaba de ganhar mais um capítulo. Na tarde desta terça-feira (10), a Justiça revogou a prisão domiciliar concedida à influenciadora digital e advogada. Ela havia saído do presídio em Recife, nesta segunda-feira (9), usando tornozeleira eletrônica.

De acordo com informações da TV Globo,o retorno de Deolane ao presídio aconteceu após ela descumprir duas das medidas cautelares impostas pelo judiciário. Segundo a determinação do TJPE, a influenciadora não poderia se pronunciar publicamente por meio de redes sociais, imprensa ou qualquer outro meio de comunicação.