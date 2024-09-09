Deolane vai para prisão domiciliar e usará tornozeleira eletrônica

Deolane Bezerra foi presa em investigação da polícia de Pernambuco Crédito: Reprodução/Instagram

Na manhã desta segunda-feira (9), O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) concedeu habeas corpus à influenciadora Deolane Bezerra. A advogada deve ficar em prisão domiciliar e fará o uso de tornozeleira eletrônica. Segundo informações do G1, a decisão beneficia apenas Deolane e Maria Eduarda Filizola, esposa do dono da Esportes da Sorte. A mãe da influenciadora segue presa.

De acordo com a decisão do TJPE, as restrições dizem que:

Deolane Bezerra terá que permanecer em prisão domiciliar, inclusive nos fins de semana e feriados;

Usar tornozeleira eletrônica (monitoração eletrônica);

Não pode entrar em contato com os demais investigados;

E não pode se manifestar por meio de redes sociais, imprensa, ou outros meios de comunicação.

A influenciadora foi presa na semana passada durante uma operação que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo de jogos de azar. A decisão foi tomada após uma indefinição sobre quem deveria julgar o habeas corpus. Deolane ainda não deixou a Colônia Penal Feminina, em Iputinga, no Recife.

Já a mãe de Deolane, Solange Bezerra, não foi beneficiada com a decisão e segue presa. Pouco antes das 10h desta manhã, Dayane Bezerra -irmã da influenciadora- postou um vídeo dizendo que o habeas corpus havia sido concedido para Deolane, mas não para a mãe delas, Solange Bezerra.

Meu povo, estamos indo para a porta do presídio. Saiu a decisão. Deolane foi libertada, mas minha mãe não. É uma prisão injusta, arbitrária. Precisamos de vocês lá, quem puder ir pra lá. Vamos tirar Deolane, mas precisamos mais do que nunca da força de vocês, para tirar minha mãe de lá, disse Dayane.