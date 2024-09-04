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Prisão

Deolane Bezerra é presa em operação contra jogos ilegais e lavagem de dinheiro

Prisão ocorreu no Recife após investigação de jogos ilegais e lavagem de dinheiro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Setembro de 2024 às 08:09

Deolane diz que a família é discriminada por vizinhos
Deolane foi presa em operação da Polícia Civil de Pernambuco Crédito: Reprodução/Instagram/@Deolanebezerra
A advogada e influenciadora Deolane Bezerra foi presa na manhã desta quarta-feira (4) na cidade do Recife, em operação da Polícia Civil de Pernambuco contra uma organização criminosa que atua em jogos ilegais e lavagem de dinheiro.
Segundo a TV Globo, Deolane foi presa no bairro de Boa Viagem, zona sul do Recife.

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A prisão foi confirmada por Dayanne Bezerra, irmã da influenciadora. A influenciadora foi levada para a sede do Depatri (Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais0, no bairro Afogados.
A Folha não conseguiu acesso à defesa de Deolane. A prisão da advogada faz parte de uma investigação iniciada em abril de 2023. A Polícia Civil conseguiu o sequestro de bens como carros de luxo, imóveis, aeronaves e entre outros. Também houve bloqueio de valores de mais de R$ 2 bilhões.

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