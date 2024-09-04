Presa em operação, Deolane Bezerra tem mais de 10 imóveis e fez festa de R$ 4 milhões

Deolane Bezerra com carro de luxo Crédito: Reprodução/Instagram

“A mãe tá estourada, esquece!”. Nos próximos dias será realmente difícil esquecer quem é Deolane Bezerra. A empresária, advogada e influenciadora foi presa na manhã desta quarta-feira (4), em Recife, após uma operação (Integration) da Polícia Civil de Pernambuco contra uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Ela é famosa por ostentar luxo nas redes sociais.

Quem é Deolane?

Advogada criminalista, sócia no escritório Bezerra Advogados & Associados ao lado das irmãs Danielle e Dayenne, a influenciadora ficou famosa pelo seu relacionamento com o falecido cantor MC Kevin. Principalmente após a morte do funkeiro em 2021 quando caiu de uma sacada do 5º andar de um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ela também é mãe de três filhos, de relacionamentos anteriores.

Imagem mostra Deolane na delegacia em Recife Crédito: Reprodução

Em 2022, Deolane participou do reality show "A Fazenda", da Record, e não hesitou em criticar a produção. Em um dos episódios suas irmãs e sócias foram para a porta da sede do programa. Recentemente, ela voltou aos holofotes com um breve envolvimento com o cantor Fiuk. O suposto envolvimento rendeu acusações direcionadas ao cantor: imaturidade e “molecagem” foram algumas das definições dadas ao filho de Fábio Jr.

Nas redes sociais, Deolane ostenta uma vida de luxo, frequentemente compartilhando sua rotina cercada de carros importados, viagens para destinos paradisíacos e festas extravagantes. Um exemplo disso foi sua festa de aniversário em novembro do ano passado, que custou cerca de R$ 4,5 milhões e gerou controvérsia quando alguns convidados relataram terem sido separados em categorias de "celebridades" e "subcelebridades". Além disso, Deolane costuma posar com diversos carros de luxo.

Deolane com dois carros de luxo Crédito: Reprodução/Instagram

Ela também tem 12 mansões. A 12ª propriedade está situada em Orlando, nos Estados Unidos, com um valor estimado de R$ 5 milhões. A casa conta com sete quartos temáticos, que variam de decorações inspiradas no Mickey a Harry Potter.

O imóvel também possui piscina com hidromassagem, cinema e sala de jogos. Para comemorar a compra, a influenciadora publicou fotos em frente à sua nova casa.

Deolane Bezerra tem casa de luxo nos Estados Unidos Crédito: Reprodução/Instagram

Em outro caso, Deolane está sendo investigada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, por uma suposta ligação com o tráfico de drogas no Complexo da Maré . A investigação, que já apura o tráfico de drogas na comunidade, foi iniciada após os agentes obterem fotos e outras imagens dela no local.

No mês passado, o filho de Deolane Bezerra teve um carro de luxo apreendido pela Polícia Militar de São Paulo. A apreensão ocorreu após o jovem de 20 anos ser abordado na zona leste da capital, enquanto dirigia uma McLaren sem placa e com irregularidades na documentação. Durante a abordagem, foi constatado que o jovem não possuía carteira de habilitação e o veículo, além de estar sem emplacamento, havia tido sua cor original modificada. Ele ainda possui outros carros esportivos Ferrari, Lamborghini e Porsche

Apesar das polêmicas, Deolane mantém uma base fiel de seguidores. Seu Instagram hoje conta com mais de 20 milhões de seguidores que acompanham de perto sua vida agitada.

Deolane Bezerra vivia vida de luxo nas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram

Operação

A operação cumpriu 19 mandados de prisão, 24 mandados de busca e apreensão domiciliar, além do sequestro de bens, incluindo jóias, carros de luxo, imóveis, aeronaves e embarcações. Além de bloqueios de ativos financeiros no valor de mais de R$ 2,1 bilhões.