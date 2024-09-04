Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Irmãs de Deolane dizem que família é perseguida: 'Vamos provar a nossa inocência'
Famosos

Irmãs de Deolane dizem que família é perseguida: 'Vamos provar a nossa inocência'

Advogada e influenciadora foi presa em operação da Polícia Civil de Pernambuco
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Setembro de 2024 às 11:54

Daniele é irmã de Deolane Bezerra
Daniele é irmã de Deolane Bezerra Crédito: Reprodução/Instagram
Irmãs da advogada e influenciadora Deolane Bezerra, Daniele e Dayanne usaram o Instagram para defender a irmã após a prisão dela numa operação da Polícia Civil que investiga uma suposta lavagem de dinheiro e atuação com jogos ilegais.
"Nós temos uma vida pública e um compromisso com vocês, nossos seguidores. E antes que se espalhem mentiras que a minha família está sofrendo, eu mesma venho aqui para explicar o acontecido. Hoje [quarta, 4] pela manhã, a Polícia Civil do estado do Pernambuco cumpriu um mandado de prisão preventiva contra a minha irmã, Deolane Bezerra, e a minha mãe, Solange Alves", começou Daniele.
Segundo ela, autoridades também foram à casa da influenciadora em São Paulo e apreenderam alguns objetos de valor, como relógios e dinheiro. Ela diz desconhecer o motivo da operação, já que vários influenciadores trabalham com a mesma empresa investigada.
"Até onde sei, é uma empresa idônea. Mais uma vez, a minha família está sendo perseguida. Vamos provar a nossa inocência, custe o que custar. Não temos vergonha e não devemos nada", encerrou.
Dayanne, outra irmã de Deolane, também se pronunciou. Ela disse que vai processar todo e qualquer meio de comunicação que publicar "notícias com inverdades sem nem saber o teor do processo".

Veja Também

Avião de Gusttavo Lima é apreendido na mesma operação que prendeu Deolane Bezerra

Presa em operação, Deolane Bezerra tem mais de 10 imóveis e fez festa de R$ 4 milhões

Quem é Deolane Bezerra, milionária e viúva de funkeiro, presa nesta quarta (04)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Justiça
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O que prevê projeto para fim da escala 6x1 que governo Lula mandou para o Congresso
Imagem de destaque
De propina a vazamento de vídeos: servidores da Saúde do ES são alvos de investigação
Imagem de destaque
Impasse trava regulação de trabalho por aplicativo, e Congresso só voltará ao tema em 2027

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados