Avião de Gusttavo Lima é apreendido na mesma operação que prendeu Deolane Bezerra

Gustavo Lima ao lado de seu jatinho Crédito: Reprodução Instagram @gusttavolima

Na manhã desta quarta-feira (4), além da prisão de Deolane Bezerra, a Polícia Civil apreendeu um avião que pertence à empresa de Gusttavo Lima. A aeronave, registrada sob o prefixo PR-TEN, estava passando por manutenção no aeroporto de Jundiaí (SP) quando foi recolhida. Esta ação faz parte da Operação Integration, que visa desarticular uma organização criminosa envolvida em lavagem de dinheiro e jogos ilegais, com operações em Pernambuco, Paraná, Paraíba e Goiás.

A investigação, iniciada em abril de 2023, está concentrada em um esquema que movimentou R$ 3 bilhões através de atividades ilícitas. Além da apreensão do avião, que está registrado na Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) para a empresa Balada Eventos e Produções LTDA, do cantor, a operação também resultou na apreensão de um carro de luxo em um condomínio de alto padrão em Barueri.

De acordo com a equipe de Gusttavo Lima, o avião foi vendido, apesar de ainda constar como propriedade da empresa do cantor. Em nota, a equipe esclareceu que a aeronave foi transferida para a empresa J.M.J Participações, e a documentação correspondente foi registrada no RAB da ANAC.

Gusttavo Lima, que recentemente celebrou seu aniversário de 35 anos em grande estilo em Mykonos, na Grécia, ao lado da esposa Andressa Suita, está atualmente em meio a um período de luxo e ostentação, desfrutando do iate Project X e recentemente adquiriu um jato Bombardier Global 600, um dos mais luxuosos do mundo. A influenciadora digital e apresentadora Cariúcha andou no jatinho do Gustavo Lima na semana passada, para ir a festa de aniversário do cantor.

Influenciadora digital e apresentadora Cariúcha no avião do cantor Gustavo Lima Crédito: Reprodução Instagram @cariuchaoficial

A Operação Integration também resultou na prisão da influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra, cuja detenção foi confirmada pela Polícia Civil de Pernambuco. A operação envolve 19 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão em várias cidades, incluindo Recife, Campina Grande (PB), Barueri (SP), Cascavel (PR), Curitiba e Goiânia.