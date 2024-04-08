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Nos EUA

Gusttavo Lima coloca à venda apartamento de R$ 150 milhões

O imóvel, que fica no Château Beach Residences, em Miami, tem 1,3 mil metros quadrados
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Abril de 2024 às 17:51

Gusttavo Lima:
Gusttavo Lima resolveu se desfazer de um apartamento Crédito: Divulgação
Depois de comprar um time de futebol no início de fevereiro, Gusttavo Lima resolveu se desfazer de um apartamento no valor de R$ 150 milhões em Miami, Estados Unidos. O imóvel, que fica no Château Beach Residences, condomínio de luxo de Sunny Isles, tem 1,3 mil metros quadrados.
Conhecido como "Embaixador'', Gusttavo cobra, em média, entre R$ 800 mil e R$ 1,2 milhão por cada apresentação e lidera com folga o ranking de cachês mais caros do país. O sertanejo colocou o imóvel à venda não foi por dificuldades financeiras. Na verdade, ele comprou uma mansão na cidade americana.
A propriedade colocada à disposição em uma imobiliária local é um apartamento duplex com sala de jantar e de televisão, cozinha com adega, móveis de grife, eletrodomésticos top de linha, armários italianos, quartos de hóspedes, dependências de empregada, piscina privativa em vidro, banheiro de apoio a área externa e churrasqueira no primeiro andar.
No segundo andar do imóvel, estão a suíte principal, closet duplo, banheiro com banheira, sala de massagem, sauna e academia. O sertanejo se tornou sócio majoritário da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do Atlético Paranavaí, clube do interior do Paraná, que disputa a Segunda Divisão estadual.

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