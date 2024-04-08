Show de Madonna em Copacabana terá R$ 10 milhões da Prefeitura do Rio

A Prefeitura do Rio de Janeiro vai dar R$ 10 milhões em patrocínio para o show de Madonna na praia de Copacabana. O valor será entregue à produtora Bonus Track, responsável pelo evento. A cifra foi publicada no Diário Oficial da cidade nesta segunda-feira (8).
O show que será apresentado em Copacabana encerra a "The Celebration Tour", que comemora os 40 anos de carreira de Madonna. É sua décima segunda turnê e a primeira que não está atrelada a um disco específico.
Aos 65 anos, Madonna fará sua quarta passagem pelo Brasil. É esperado que mais de um milhão de pessoas assistam à apresentação na praia, o que ultrapassaria o recorde da cantora, de 126 mil pessoas, em 1990, no Estádio de Wembley, com a "Blond Ambition Tour".
O show vai ser transmitido pela Globo em seu canal aberto, no Globoplay e na Multishow.