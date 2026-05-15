Almoço saudável: 5 saladas mornas para os dias frios

Salada morna com batata dourada e lentilha Crédito: Imagem: DronG | Shutterstock

As saladas mornas são excelentes opções para inserir mais vegetais na alimentação de forma saborosa e aconchegante, especialmente durante os dias mais frios. Diferentemente das versões frias tradicionais, elas combinam legumes assados, grelhados ou levemente refogados, proporcionando mais conforto térmico sem deixar de lado a leveza e os nutrientes importantes para o organismo.

A seguir, confira receitas de saladas mornas para os dias frios!

1. Salada morna com batata dourada e lentilha

Ingredientes

Salada

3 batatas cortadas em rodelas

1 xícara de chá de lentilha cozida e escorrida

1/2 cebola-roxa fatiada

1 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio

1 pepino fatiado

2 colheres de sopa de azeitona preta

Sal, páprica e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de sopa de azeite de oliva

Molho

170 g de iogurte natural

1 colher de sopa de ricota amassada

Suco de 1/2 limão

1 colher de sopa de cheiro-verde picado

1 fio de azeite

Salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Salada

Em uma assadeira, tempere as batatas com azeite, sal, páprica e pimenta-do-reino. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até ficarem douradas e crocantes por fora. Em uma frigideira, aqueça o azeite e refogue rapidamente a cebola-roxa para deixá-la mais suave e levemente adocicada. Em um prato grande, distribua as batatas ainda mornas e acrescente a lentilha, o tomate-cereja, o pepino, a azeitona e a cebola-roxa refogada.

Molho

Misture todos os ingredientes do molho até formar um creme leve e temperado. Finalize a salada com colheradas do molho cremoso e salsinha por cima. Sirva em seguida.

2. Salada morna de cogumelo com espinafre e tomate-cereja

Ingredientes

200 g de cogumelo shimeji fatiado

2 xícaras de chá de folhas de espinafre

1 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio

1/2 cebola-roxa fatiada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de nozes picadas

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Suco de 1/2 limão

Modo de preparo

Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola-roxa até ficar levemente transparente. Acrescente o alho e o cogumelo. Refogue até que o cogumelo fique dourado e libere parte da água. Adicione o tomate-cereja e cozinhe rapidamente apenas para que fiquem levemente macios. Desligue o fogo e misture o espinafre. O calor dos ingredientes ajudará as folhas a murcharem suavemente. Tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Finalize com as nozes por cima e sirva ainda morna.

3. Salada morna de grão-de-bico com abobrinha grelhada

Ingredientes

2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

1 abobrinha cortada em rodelas

1/2 cebola-roxa fatiada

1 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 dente de alho picado

Suco de 1/2 limão

Orégano, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Folhas de rúcula para servir

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e grelhe as fatias de abobrinha até ficarem douradas dos dois lados. Retire e reserve. Na mesma frigideira, refogue rapidamente a cebola-roxa e o alho até ficarem levemente macios. Acrescente o grão-de-bico e misture por alguns minutos apenas para aquecer e incorporar os sabores. Adicione o tomate-cereja e mexa delicadamente até começar a amolecer. Em uma travessa, coloque as folhas de rúcula e distribua por cima o grão-de-bico morno e a abobrinha grelhada. Tempere com limão, sal, pimenta-do-reino e orégano. Sirva em seguida.

Salada morna de batata-doce com brócolis Crédito: Imagem: Mykolal Mykolal | Shutterstock

4. Salada morna de batata-doce com brócolis

Ingredientes

Salada

1 batata-doce cortada em cubos

1 xícara de chá de brócolis em floretes

1/2 cebola-roxa fatiada

2 xícaras de chá de alface-americana, alface-roxa e rúcula

2 colheres de sopa de amendoim torrado sem sal

1 colher de sopa de uva-passa

Sal, azeite de oliva e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Molho

2 colheres de sopa de pasta de amendoim integral

1 colher de sopa de água

1 colher de chá de mel

Suco de 1/2 limão

1 pitada de sal

Modo de preparo

Salada

Coloque a batata-doce em uma assadeira e tempere com azeite, sal e pimenta-do-reino. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até ficar macia e levemente dourada. Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Cozinhe rapidamente o brócolis até ficar macio, mas ainda firme e bem verde. Em uma tigela grande ou prato, distribua as folhas verdes e adicione a cebola-roxa. Coloque a batata-doce e os brócolis ainda mornos sobre as folhas. Acrescente o amendoim torrado e a uva-passa.

Molho

Misture todos os ingredientes do molho até formar um creme leve. Finalize a salada com o molho por cima e sirva imediatamente.

5. Salada morna de cenoura e beterraba assadas com queijo branco

Ingredientes

2 cenouras cortadas em rodelas

1 beterraba cortada em cubos

100 g de queijo branco cortado em cubos

1 xícara de chá de folhas de alface

1/2 cebola-roxa fatiada

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Suco de 1/2 limão

1 colher de sopa de sementes de girassol

Sal, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto

Modo de preparo