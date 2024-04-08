Vinicius, do BBB 24, sofre acidente e ajuda a tirar vítimas das ferragens

Vinicius Rodrigues sofreu um acidente na madrugada Crédito: Reprodução

O atleta paralímpico e ex-participante do BBB 24 Vinicius Rodrigues sofreu um acidente na madrugada desta segunda-feira (8) no momento em que partia de Maringá para Londrina, ambas no Paraná. O ônibus em que estava bateu em outro carro e capotou.

Segundo o atleta, o susto foi grande, mas está bem. "Livramento. Acidente grave. Ônibus que eu estava capotou. Consegui abrir a emergência e tirar algumas pessoas. Estou bem, ferimentos leves da pancada. Mais um acidente que encaro a morte de perto", destacou pelas redes sociais.

Vinicius perdeu, há quase dez anos, uma das pernas após um acidente de carro e desde então ganha a vida como atleta paralímpico.