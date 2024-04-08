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Após capotamento

Vinicius, do BBB 24, sofre acidente e ajuda a tirar vítimas das ferragens

Vinicius Rodrigues sofreu um acidente na madrugada desta segunda-feira (8) no momento em que partia de Maringá para Londrina, ambas no Paraná
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Abril de 2024 às 12:39

Vinicius Rodrigues fala para amigos sobre vontade de bater em Davi
Vinicius Rodrigues sofreu um acidente na madrugada Crédito: Reprodução
O atleta paralímpico e ex-participante do BBB 24 Vinicius Rodrigues sofreu um acidente na madrugada desta segunda-feira (8) no momento em que partia de Maringá para Londrina, ambas no Paraná. O ônibus em que estava bateu em outro carro e capotou.
Segundo o atleta, o susto foi grande, mas está bem. "Livramento. Acidente grave. Ônibus que eu estava capotou. Consegui abrir a emergência e tirar algumas pessoas. Estou bem, ferimentos leves da pancada. Mais um acidente que encaro a morte de perto", destacou pelas redes sociais.
Vinicius perdeu, há quase dez anos, uma das pernas após um acidente de carro e desde então ganha a vida como atleta paralímpico.
Conforme o relato dele, uma caminhonete teria entrado na contramão na frente do ônibus e causado a batida e o capotamento. Ele também afirma que o motorista morreu, e o condutor do ônibus havia ficado preso nos ferros contorcidos. O resgate foi chamado e realizou todas as ações no local.

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