Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em tratamento

Faustão supera rejeição de órgão após transplante e segue tratamento

O apresentador superou a rejeição do transplante de rim que vinha enfrentando há 3 semanas e, agora, segue novo tratamento
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Abril de 2024 às 16:03

Faustão publica vídeo em hospital
Faustão  superou a rejeição do transplante de rim que vinha enfrentando há 3 semanas Crédito: Reprodução/Instagram/@joaosilva
Faustão, 73, superou a rejeição do transplante de rim que vinha enfrentando há 3 semanas e, agora, segue novo tratamento. O apresentador foi operado em 26 de fevereiro. Luciana Cardoso, mulher de Fausto, compartilhou comunicado com atualizações médicas nas redes sociais nesta sexta-feira (5).
"Hoje, 5 de abril, completam 47 dias da internação para o implante renal do meu marido Fausto Silva", escreveu Luciana. "Há 3 semanas, tivemos a notícia de que seu corpo não estava aceitando o novo órgão. Então, um tratamento mais potente foi iniciado e há 2 dias tivemos a feliz resposta que aguardávamos: a refeição foi vencida".
Luciana escreveu que "não foram tempos fáceis" e que "a luta ainda não acabou, mas já é possível visualizar a linha de chegada dessa maratona". Ela agradeceu pelas mensagens de carinho dos seguidores e à equipe médica responsável.
Faustão deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein no dia 25 de fevereiro, para preparação do transplante em função do agravamento de uma doença renal crônica. A cirurgia aconteceu no dia seguinte. Na sequência, foi realizada uma avaliação sobre a compatibilidade do órgão doado.
Em 15 de março, já fora da UTI, Faustão fez uma embolização após atraso na recuperação do novo órgão. O último boletim médico, divulgado em 22 de março, diz que o apresentador estava realizando sessões de hemodiálise e dá um panorama sobre seu estado: "Consciente, conversa normalmente e respira sem a ajuda de aparelhos".

Veja Também

Wanessa Camargo fará primeiro show pós-BBB

Faustão passa por tratamento intensivo após rejeição de órgão, diz família

Taís Araújo vai entrevistar Oprah Winfrey durante passagem da apresentadora pelo Brasil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida
Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério
Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados