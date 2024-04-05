Faustão supera rejeição de órgão após transplante e segue tratamento

Faustão superou a rejeição do transplante de rim que vinha enfrentando há 3 semanas Crédito: Reprodução/Instagram/@joaosilva

"Hoje, 5 de abril, completam 47 dias da internação para o implante renal do meu marido Fausto Silva", escreveu Luciana. "Há 3 semanas, tivemos a notícia de que seu corpo não estava aceitando o novo órgão. Então, um tratamento mais potente foi iniciado e há 2 dias tivemos a feliz resposta que aguardávamos: a refeição foi vencida".

Luciana escreveu que "não foram tempos fáceis" e que "a luta ainda não acabou, mas já é possível visualizar a linha de chegada dessa maratona". Ela agradeceu pelas mensagens de carinho dos seguidores e à equipe médica responsável.

Faustão deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein no dia 25 de fevereiro, para preparação do transplante em função do agravamento de uma doença renal crônica. A cirurgia aconteceu no dia seguinte. Na sequência, foi realizada uma avaliação sobre a compatibilidade do órgão doado.