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Wanessa Camargo fará primeiro show pós-BBB

Apresentação está marcada para acontecer no dia 10, a partir das 21h (horário de Brasília), na casa de shows Audio, em São Paulo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Abril de 2024 às 13:29

Wanessa Camargo no BBB 24
Wanessa Camargo no BBB 24 Crédito: Paulo Belote/Globo
Wanessa Camargo agendou seu primeiro show após ser expulsa do BBB 24 (Globo). A cantora, que agrediu Davi e foi desclassificada do jogo, se apresentará no próximo mês em São Paulo.
A cantora vai se apresentar em maio. A apresentação está marcada para acontecer no dia 10, a partir das 21h (horário de Brasília), na casa de shows Audio, em São Paulo.
Os ingressos começam em R$ 70, sem taxas incluídas. A pista e a pista solitária cobram R$ 70, enquanto a área VIP chega aos R$ 200 mais taxas. Também existe a opção do mezanino, que custa R$ 100.

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