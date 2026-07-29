Neymar deixa a seleção como maior artilheiro em jogos oficiais e o terceiro em Copas

O atacante Neymar anunciou que não pretende jogar mais pela seleção brasileira. A última partida do camisa 10 pode ter sido a derrota por 2 a 1 para a Noruega, na Copa do Mundo 2026, nos EUA. Se confirmada a aposentadoria do time nacional, o jogador encerra sua passagem com 80 gols em 130 jogos, maior artilheiro considerando apenas jogos oficiais.

Em números brutos, Pelé ainda é o maior com 95 gols (em 113 partidas, segundo dados da CBF), sendo 77 em jogos oficiais. O Rei também tem melhor média: 0,84 gol por jogo, contra 0,62 de Neymar.

Além disso, o camisa 10 das últimas quatro Copas tem nove gols em Mundiais, sendo o terceiro maior artilheiro do país no torneio. À sua frente estão Ronaldo (15), bicampeão mundial, e Pelé (12), tri. Empatado com o atacante santista estão dois jogadores: Vavá (campeão em 70) e Ademir, que só disputou uma Copa.





Os quatro primeiros gols de Neymar em Copas pela seleção brasileira aconteceram em 2014, sendo decisivos os dois primeiros na estreia vitoriosa por 3 a 1 contra a Croácia e também nos dois primeiros da vitória sobre Camarões (4 a 1), ambos na fase de grupos. Depois jogou mais três partidas até se lesionar gravemente contra a Colômbia nas quartas de final.





Em 2018 fez outras cinco apresentações e dois gols: um na Costa Rica (o segundo, nos acréscimos, na vitória por 2 a 0) e outro no México, o primeiro nos 2 a 0 pelas oitavas de final.

Em 2022, já com problemas físicos, atuou apenas três vezes e balançou a rede em duas oportunidades. Nos 4 a 1 sobre a Coreia do Sul fez o segundo (de pênalti). E marcou também o gol no empate contra a Croácia pelas quartas de final. Na disputa por pênaltis, porém, ficou de fora e o Brasil foi eliminado.





Em 2026, Neymar foi a surpresa da convocação de Ancelotti. Já com o time concentrado, o treinador descobriu que o atacante tinha uma lesão de grau 2 na panturrilha direita e que ele só poderia efetivamente ser usado a partir da terceira rodada.





Resultado: esquentou o banco e entrou somente nos últimos 15 minutos contra a Escócia, quando o jogo já estava consolidado (3 a 0), e contra a Noruega, entrou na metade do segundo tempo quando o confronto estava 0 a 0. O Brasil acabou perdendo por 2 a 1 e o atacante fez o gol, de pênalti, já nos acréscimos, não sem antes perder tempo batendo boca com o goleiro rival.



