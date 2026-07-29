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Empreedorismo

MC.Mulheres oferece curso gratuito para fortalecer negócios de mulheres negras

Projeto tem como objetivo promover a autonomia financeira, ampliar as oportunidades de geração de renda e incentivar o protagonismo feminino por meio da economia criativa
Ana Clara Teixeira

Ana Clara Teixeira

Publicado em 29 de Julho de 2026 às 14:30

Encontro de formação para mulheres negras que atuam no empreendedorismo
Encontro de formação para mulheres negras que atuam no empreendedorismo Black REC

Vem aí a nova edição do MC.Mulheres, formação gratuita em empreendedorismo para mulheres negras capixabas, que oferece uma oportunidade de fortalecer, conectar e impulsionar. As inscrições estão abertas até o dia 11 de agosto. Ao todo, serão selecionadas até 20 participantes e as aulas acontecerão entre os dias 24 e 28 de agosto, em Vitória.


O projeto tem como objetivo promover a autonomia financeira, ampliar as oportunidades de geração de renda e incentivar o protagonismo feminino por meio da economia criativa. O cronograma inclui conteúdos sobre gestão de negócios, marketing, vendas, posicionamento digital e atendimento ao cliente, com metodologia colaborativa e certificação ao final do curso.


A iniciativa é realizada pelo Instituto Movimento Cidade e a produtora Movimento Cidade Projetos Criativos, em parceria com o Sebrae Espírito Santo. A formação acontecerá na Agência Plural, com carga horária de até 20 horas distribuídas em cinco encontros. As vagas são destinadas a mulheres negras cis e trans, travestis e demais identidades que se reconhecem no feminino e na negritude, com 18 anos ou mais, residentes no Espírito Santo.

Oportunidade de aprendizado para fortalecer, conectar e impulsionar no empreendorismo
Oportunidade de aprendizado para fortalecer, conectar e impulsionar no empreendorismo Black REC

"Empreender é sobre gerar renda, mas também sobre criar possibilidades. Quando uma mulher fortalece o seu negócio, ela fortalece sua história, sua família e transforma o território onde vive", ressalta a coordenadora de projetos do Movimento Cidade, Gabriela Duque.


Serviço

MC. Mulheres - formação em empreendedorismo para mulheres negras capixabas

Inscrições: até 11 de agosto de 2026

Oficina presencial: 24 a 28 de agosto

Horário: 17h às 21h

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