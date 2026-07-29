MC.Mulheres oferece curso gratuito para fortalecer negócios de mulheres negras

Vem aí a nova edição do MC.Mulheres, formação gratuita em empreendedorismo para mulheres negras capixabas, que oferece uma oportunidade de fortalecer, conectar e impulsionar. As inscrições estão abertas até o dia 11 de agosto. Ao todo, serão selecionadas até 20 participantes e as aulas acontecerão entre os dias 24 e 28 de agosto, em Vitória.





O projeto tem como objetivo promover a autonomia financeira, ampliar as oportunidades de geração de renda e incentivar o protagonismo feminino por meio da economia criativa. O cronograma inclui conteúdos sobre gestão de negócios, marketing, vendas, posicionamento digital e atendimento ao cliente, com metodologia colaborativa e certificação ao final do curso.





A iniciativa é realizada pelo Instituto Movimento Cidade e a produtora Movimento Cidade Projetos Criativos, em parceria com o Sebrae Espírito Santo. A formação acontecerá na Agência Plural, com carga horária de até 20 horas distribuídas em cinco encontros. As vagas são destinadas a mulheres negras cis e trans, travestis e demais identidades que se reconhecem no feminino e na negritude, com 18 anos ou mais, residentes no Espírito Santo.