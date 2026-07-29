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Como todos deveriam ser

Leapmotor B10 cumpre a missão de ser a porta de entrada da chinesa no Brasil

SUV adota a nova arquitetura 3.5 da Leapmotor e se destaca pela integração de sistemas

Publicado em 29 de Julho de 2026 às 15:32

Agência Flashmotors

Agência Flashmotors

Publicado em 

29 jul 2026 às 15:32
DE foto A Leapmotor B10
O SUV 100% elétrico B10 é o segundo modelo da Leapmotor no Brasil Gabriel Dias/Flashmotors

*Por Daniel Dias


Segundo modelo da Leapmotor no Brasil – seguindo o C10 –, o 100% elétrico B10 se tornou a porta de entrada da marca chinesa parceira de eletrificação veicular da Stellantis. O B10 adota a nova arquitetura 3.5 da Leapmotor e se destaca pela integração de sistemas que atuam em sintonia comandados pela central multimídia equipada com o chip Snapdragon 8155, da Qualcomm. O poder do microprocessador permite a redução da quantidade de módulos eletrônicos no veículo, tornando a experiência do motorista mais ágil e fluida durante o uso da ampla gama de recursos do elétrico.


O Leapmotor B10 é equipado com motor elétrico síncrono de ímãs permanentes posicionado no eixo traseiro, com 218 cavalos de potência e 24,5 kgfm de torque e autonomia de até 288 quilômetros pelo ciclo do Inmetro. O elétrico oferece o melhor de uma experiência eletrificada, entregando agilidade e potência. 


O modelo tem os modos de condução “Conforto”, “Standard” e “Esportivo”, cada um desenhado para se ajustar aos diferentes perfis de motorista. 


É possível ainda alterar outros parâmetros da dirigibilidade do veículo, como intensidade do freio regenerativo, controle do Auto-Hold, assistência de descida e colocar em prática a função pedal único, indicada para uso urbano pois recarrega a bateria constantemente com utilização apenas do pedal do acelerador.

DE foto F Leapmotor B10.
Dados divulgados pela Leapmotors (via ciclo do Inmetro) apontam alcance de até 288 quilômetros de autonomia Gabriel Dias/Flashmotors

O B10 tem visual inspirado no “irmão” maior, o C10, com traços modernos, suaves e elegantes, porém, comportados, como são os modelos da Leapmotor nesse quesito. Na dianteira, o destaque é o sistema de iluminação duplo, com luzes de circulação diurna (DRL) e indicadores de direção na parte de cima, enquanto embaixo abriga o conjunto de faróis principais, tendo ainda mais abaixo os auxiliares de neblina, tudo em LEDs. 


As linhas da carroceria seguem em harmonia pelas laterais, com apliques nos para-lamas dianteiros, nas maçanetas embutidas e nas rodas de liga leve de 18 polegadas. 


A vigia lateral melhora a visibilidade e a luminosidade dentro da cabine. Na traseira, o modelo segue a identidade inaugurada pelo C10, com lanternas integradas e bipartidas, também em LEDs, completando o visual minimalista e de linhas fluidas.

DE foto F Leapmotor B10.
O B10 tem visual inspirado no “irmão” maior, o C10, com traços modernos, suaves e elegantes Gabriel Dias/Flashmotors

A opção minimalista e completamente funcional se integra ao interior do B10, garantido conforto e espaço para todos os ocupantes tanto na frente quanto atrás, com a cabine adornada com materiais premium e revestimentos OEKO-TEX hipoalergênicos nos assentos com espumas de múltiplas densidades.


A sensação de amplitude é reforçada pelo teto solar panorâmico com cortina elétrica que tem possibilidade de ser acionada por comando de voz. Para acessar o interior, o motorista pode utilizar seu próprio smartphone integrado ao aplicativo da Leapmotor, podendo o celular permanecer no bolso.


Depois, basta digitar a senha numérica e personalizável na central multimídia do modelo ou aproximar o cartão NFC no espaço dedicado no console central para colocá-lo em movimento. 


O porta-malas tem 405 litros de capacidade, que podem ser expandidos para mais de 1.600 litros com os bancos traseiros rebatidos. Há ainda um compartimento de 21,5 litros sob o capô e 22 porta-objetos distribuídos por todo o interior do B10. 

DE foto H Leapmotor B10
As linhas da carroceria seguem em harmonia pelas laterais, com apliques nos para-lamas dianteiros Gabriel Dias/Flashmotors
Experiência a bordo: praticidade e conforto

O interior do B10 chama a atenção desde o primeiro momento pelo design minimalista, focado em tecnologia com ausência quase total de botões físicos. Utiliza revestimentos em couro ecológico e plásticos texturizados. Por outro lado, o elétrico da Leapmotor faz o motorista ficar até surpreso negativamente por seu banco não ter ajustes elétricos em um carro “totalmente elétrico”. Embora não seja luxuosa, a cabine do B10 oferece uma sensação moderna a todos os ocupantes.


O painel é dominado pela central multimídia de 14,6 polegadas e pelo pequeno visor de instrumentos de 8,8 polegadas bem horizontal. As funções de direção, acionadas por alavanca no lado direito do volante, aparecem nesse painel. Já com o motorista sentado ao volante, o carro está pronto para seguir em frente. Ao parar, basta acionar o “P”, que serve também de freio de estacionamento.


Praticamente todas as funções do veículo, incluindo o ajuste dos retrovisores e a cortina do teto solar, são controladas pela central multimídia. O volante conta apenas com comandos multifuncionais básicos e os pouquíssimos botões físicos do carro, com um prosaico comando de aumento do volume do sistema de som rotativo. 


De qualquer forma, tudo no interior do B10 transmite praticidade e objetividade. Para monitorar o status de carga da bateria, a autonomia, os modos de condução ou a rota traçada pelo sistema de navegação nativo, há o quadro de instrumentos personalizável logo à frente do motorista, fixado junto da coluna de direção (ajustável em altura e profundidade), movendo-se junto da regulagem do volante e assegurando sempre a melhor visualização das informações.

DE foto L Leapmotor B10
O interior do B10 chama a atenção desde o primeiro momento pelo design minimalista Gabriel Dias/Flashmotors

O centro das configurações do B10, e um dos pontos altos do modelo, é a central multimídia Leap One de 14,6 polegadas, que pode ter seu fundo ajustado de claro ou escuro. Nela, é possível acessar com fluidez e de forma intuitiva todos os menus de configurações dos vários recursos do modelo. 


É possível ajustar a temperatura do ar-condicionado automático, customizar a tela com os comandos mais utilizados, verificar abertura de portas e dos vidros e criar rotinas ativadas automaticamente a partir de determinadas ações. 


O navegador integrado recebe atualizações de trânsito via internet nativa (independente de conexão com smartphones) e pode calcular o tempo restante para abertura e fechamento dos semáforos.


O B10 oferece conexão Apple CarPlay e Android Auto sem fio, ficando totalmente integrado ao smartphone do motorista. Conta ainda com uma loja de aplicativos acessada diretamente pelo sistema multimídia, possibilitando a instalação de diferentes softwares de música, entretenimento e de navegação. 


O modelo está apto a receber atualizações remotas via “over the air” (OTA). Para recarregar smartphones, os ocupantes têm à disposição quatro portas USB (duas do tipo A e outras duas do tipo C) e base de carregamento por indução no console central.

DE foto M Leapmotor B10
O B10 oferece conexão Apple CarPlay e Android Auto sem fio, ficando totalmente integrado ao smartphone do motorista Gabriel Dias/Flashmotors
Impressões ao dirigir: ao gosto do freguês

[Porto Alegre, RS] Em termos de dirigibilidade, desempenho e comportamento dinâmico, o B10 conquista o coração do motorista desde o primeiro momento da apresentação entre máquina e pessoa. Com desempenho ágil e muito agradável, o elétrico da Leapmotor tem também suas garras afiadas. 


E elas aparecem quando é acionado o modo de condução esportivo, com o carro assumindo esportividade pura, inclusive mudando o status na figura que aparece na central multimídia, envolto em “chamas” vermelhas. 


Nessa configuração, o B10 empurra com toda a vontade o motorista e demais ocupantes contra o encosto do banco, fazendo aparecer toda a força de 218 cavalos (160 kW) e 24,5 kgfm de torque. De acordo com a Lepmotor, o B10 acelera de zero a 100 km/h em 7,3 segundos, com velocidade máxima de 170 km/h, limitada eletronicamente. 


Em questão de autonomia – sempre um elemento crucial em se tratando de carros elétricos –, os dados oficiais divulgados pela Leapmotors (via ciclo do Inmetro) apontam alcance de até 288 quilômetros. Mas essa é uma variável bem mais subjetiva na prática, pois pode mudar conforme o modo de condução disponível (“Conforto”, “Standard” e “Esportivo”) e, evidentemente, segundo o jeito como o motorista administra a força de seu pé direito. 


Existe também outro ponto importante nessa equação: o uso da função “aceleração com pedal único” – o conhecido “one pedal” – perfeito para ser utilizado na cidade. Com ele, o motorista dirige o B10 com apenas o pé direito, para acelerar e frear. Para quê? Para recuperar energia, quando o carro acelera, freia ou desacelera. 


E essas situações são poderosas com o “one pedal” acionado, embora a recuperação de energia seja também perceptível se o carro estiver nos modos “Conforto” e “Standard”. Se utilizar o modo “Esportivo” por muito tempo, o motorista terá imenso prazer à direção mas não irá muito longe.

DE foto k Leapmotor B10
O navegador integrado recebe atualizações de trânsito via internet nativa Gabriel Dias/Flashmotors

O B10 é um carro muito bom de chão, com estabilidade sendo um de seus pontos fortes. Desenvolvido com suporte da engenharia da Stellantis, o elétrico foge da calibração excessivamente macia de outros modelos chineses, oferecendo controle de carroceria e segurança superiores em curvas e rodovias. 


Alguns fatores garantem a estabilidade confiante do B10, como o centro de gravidade baixo. Para isso, a bateria é instalada sob o assoalho em tecnologia cell-to-chassis (integrada ao monobloco), o que reduz a rolagem da carroceria e melhora a rigidez torcional. 


O acerto da suspensão foi ajustado especificamente para o mercado brasileiro, sendo independente nas quatro rodas (MacPherson na dianteira e multilink na traseira), trazendo equilíbrio para absorver a buraqueira das nossas cidades, com firmeza na estrada. 


O B10 tem tração traseira, e esse outro ponto destaque, pois utiliza pneus mais largos atrás, garantindo maior aderência onde a potência é despejada.

DE foto O Leapmotor B10
A recarga da bataria pode ser feita tanto com conectores no padrão tipo 2 (AC) quanto no padrão CCS2 (DC) Gabriel Dias/Flashmotors

O Leapmotor B10 é equipado com um pacote robusto de segurança ativa e passiva, destacando-se por 17 sistemas avançados de ajuda ao condutor (ADAS), trazendo como fatores mais relevantes o controle de cruzeiro adaptativo (ACC) e a assistência de permanência em faixa, sendo esse o típico dispositivo que o motorista só sente falta quando está desligado. 


O SUV elétrico acrescenta tecnologias como frenagem autônoma de emergência e monitoramento contínuo do condutor. Por meio de câmera infravermelha voltada para o motorista, reconhece o rosto, avalia o nível de atenção e identifica sinais de cansaço ou sono, ativando alertas e recursos de segurança caso seja necessário. 


A recarga da bataria pode ser feita tanto com conectores no padrão tipo 2 (AC) quanto no padrão CCS2 (DC). Capaz de atingir velocidades de até 140 kW na recarga ultrarrápida, a bateria do B10 reabastece de 30% a 80% por volta de 15 minutos. 


O B10 é integrado ao sistema do aplicativo Leap+, trazendo vários recursos conectados e que permite acessar ao atendimento via Whatsapp da marca com IA generativa, agendar serviços e manutenções, parcelar débitos por meio do Zapay.

Ficha técnica
DE foto A Leapmotor B10
O B10 é integrado ao sistema do aplicativo Leap+ Gabriel Dias/Flashmotors

Leapmotor B10

  • Motor: traseiro, transversal, tipo síncrono com ímã permanente

  • Potência: 218 cavalos

  • Torque: 24,5 kgfm

  • Transmissão: ligação direta do motor ao diferencial

  • Bateria: Fosfato de Ferro-Lítio (LFP), posicionada sob o assoalho, arrefecimento líquido, 56,2 kWh de capacidade, recarregamento em conector tipo 2 e CCS2 (AC) / 140 kW (DC), tempo de recarga AC em 3,9 horas (30% a 80%), tempo de recarga DC (140 kW) em 15 minutos (30% a 80%), tempo de recarga residencial de oito a dez horas

  • Autonomia: 288 km (ciclo PBEV/Inmetro)

  • Sistema de freios: dianteiro, disco ventilado, traseiro, disco sólido, ambos com sistema de frenagem regenerativa integrado

  • Suspensão: dianteira, tipo independente, MacPherson com barra estabilizadora, amortecedores hidráulicos e pressurizados, molas helicoidais, traseira, tipo independente, multibraço com barra estabilizadora, amortecedores hidráulicos e pressurizados, molas helicoidais

  • Direção: assistência elétrica

  • Rodas e pneus: liga leve de 18 polegadas, 225/50 R18 (dianteiros), 235/50 R18 (traseiros)

  • Peso em ordem de marcha: 1.780 kg

  • Dimensões: 4,51 metros de comprimento, 1,88 metro de largura s/espelhos / 2,11 metros c/espelhos, 1,67 metro de altura, 2,73 metros de entre-eixos

  • Altura mínima em relação ao solo: 18,5 cm

  • Ângulo de entrada: 22 graus

  • Ângulo de saída: 28 graus

  • Porta-malas: 405 litros + 21,5 litros (frontal)

  • Preço: R$ 182.990

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DE foto A Leapmotor B10

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