Leapmotor B10 cumpre a missão de ser a porta de entrada da chinesa no Brasil

*Por Daniel Dias
Segundo modelo da Leapmotor no Brasil – seguindo o C10 –, o 100% elétrico B10 se tornou a porta de entrada da marca chinesa parceira de eletrificação veicular da Stellantis. O B10 adota a nova arquitetura 3.5 da Leapmotor e se destaca pela integração de sistemas que atuam em sintonia comandados pela central multimídia equipada com o chip Snapdragon 8155, da Qualcomm. O poder do microprocessador permite a redução da quantidade de módulos eletrônicos no veículo, tornando a experiência do motorista mais ágil e fluida durante o uso da ampla gama de recursos do elétrico.
O Leapmotor B10 é equipado com motor elétrico síncrono de ímãs permanentes posicionado no eixo traseiro, com 218 cavalos de potência e 24,5 kgfm de torque e autonomia de até 288 quilômetros pelo ciclo do Inmetro. O elétrico oferece o melhor de uma experiência eletrificada, entregando agilidade e potência.
O modelo tem os modos de condução “Conforto”, “Standard” e “Esportivo”, cada um desenhado para se ajustar aos diferentes perfis de motorista.
É possível ainda alterar outros parâmetros da dirigibilidade do veículo, como intensidade do freio regenerativo, controle do Auto-Hold, assistência de descida e colocar em prática a função pedal único, indicada para uso urbano pois recarrega a bateria constantemente com utilização apenas do pedal do acelerador.
O B10 tem visual inspirado no “irmão” maior, o C10, com traços modernos, suaves e elegantes, porém, comportados, como são os modelos da Leapmotor nesse quesito. Na dianteira, o destaque é o sistema de iluminação duplo, com luzes de circulação diurna (DRL) e indicadores de direção na parte de cima, enquanto embaixo abriga o conjunto de faróis principais, tendo ainda mais abaixo os auxiliares de neblina, tudo em LEDs.
As linhas da carroceria seguem em harmonia pelas laterais, com apliques nos para-lamas dianteiros, nas maçanetas embutidas e nas rodas de liga leve de 18 polegadas.
A vigia lateral melhora a visibilidade e a luminosidade dentro da cabine. Na traseira, o modelo segue a identidade inaugurada pelo C10, com lanternas integradas e bipartidas, também em LEDs, completando o visual minimalista e de linhas fluidas.
A opção minimalista e completamente funcional se integra ao interior do B10, garantido conforto e espaço para todos os ocupantes tanto na frente quanto atrás, com a cabine adornada com materiais premium e revestimentos OEKO-TEX hipoalergênicos nos assentos com espumas de múltiplas densidades.
A sensação de amplitude é reforçada pelo teto solar panorâmico com cortina elétrica que tem possibilidade de ser acionada por comando de voz. Para acessar o interior, o motorista pode utilizar seu próprio smartphone integrado ao aplicativo da Leapmotor, podendo o celular permanecer no bolso.
Depois, basta digitar a senha numérica e personalizável na central multimídia do modelo ou aproximar o cartão NFC no espaço dedicado no console central para colocá-lo em movimento.
O porta-malas tem 405 litros de capacidade, que podem ser expandidos para mais de 1.600 litros com os bancos traseiros rebatidos. Há ainda um compartimento de 21,5 litros sob o capô e 22 porta-objetos distribuídos por todo o interior do B10.
O interior do B10 chama a atenção desde o primeiro momento pelo design minimalista, focado em tecnologia com ausência quase total de botões físicos. Utiliza revestimentos em couro ecológico e plásticos texturizados. Por outro lado, o elétrico da Leapmotor faz o motorista ficar até surpreso negativamente por seu banco não ter ajustes elétricos em um carro “totalmente elétrico”. Embora não seja luxuosa, a cabine do B10 oferece uma sensação moderna a todos os ocupantes.
O painel é dominado pela central multimídia de 14,6 polegadas e pelo pequeno visor de instrumentos de 8,8 polegadas bem horizontal. As funções de direção, acionadas por alavanca no lado direito do volante, aparecem nesse painel. Já com o motorista sentado ao volante, o carro está pronto para seguir em frente. Ao parar, basta acionar o “P”, que serve também de freio de estacionamento.
Praticamente todas as funções do veículo, incluindo o ajuste dos retrovisores e a cortina do teto solar, são controladas pela central multimídia. O volante conta apenas com comandos multifuncionais básicos e os pouquíssimos botões físicos do carro, com um prosaico comando de aumento do volume do sistema de som rotativo.
De qualquer forma, tudo no interior do B10 transmite praticidade e objetividade. Para monitorar o status de carga da bateria, a autonomia, os modos de condução ou a rota traçada pelo sistema de navegação nativo, há o quadro de instrumentos personalizável logo à frente do motorista, fixado junto da coluna de direção (ajustável em altura e profundidade), movendo-se junto da regulagem do volante e assegurando sempre a melhor visualização das informações.
O centro das configurações do B10, e um dos pontos altos do modelo, é a central multimídia Leap One de 14,6 polegadas, que pode ter seu fundo ajustado de claro ou escuro. Nela, é possível acessar com fluidez e de forma intuitiva todos os menus de configurações dos vários recursos do modelo.
É possível ajustar a temperatura do ar-condicionado automático, customizar a tela com os comandos mais utilizados, verificar abertura de portas e dos vidros e criar rotinas ativadas automaticamente a partir de determinadas ações.
O navegador integrado recebe atualizações de trânsito via internet nativa (independente de conexão com smartphones) e pode calcular o tempo restante para abertura e fechamento dos semáforos.
O B10 oferece conexão Apple CarPlay e Android Auto sem fio, ficando totalmente integrado ao smartphone do motorista. Conta ainda com uma loja de aplicativos acessada diretamente pelo sistema multimídia, possibilitando a instalação de diferentes softwares de música, entretenimento e de navegação.
O modelo está apto a receber atualizações remotas via “over the air” (OTA). Para recarregar smartphones, os ocupantes têm à disposição quatro portas USB (duas do tipo A e outras duas do tipo C) e base de carregamento por indução no console central.
[Porto Alegre, RS] Em termos de dirigibilidade, desempenho e comportamento dinâmico, o B10 conquista o coração do motorista desde o primeiro momento da apresentação entre máquina e pessoa. Com desempenho ágil e muito agradável, o elétrico da Leapmotor tem também suas garras afiadas.
E elas aparecem quando é acionado o modo de condução esportivo, com o carro assumindo esportividade pura, inclusive mudando o status na figura que aparece na central multimídia, envolto em “chamas” vermelhas.
Nessa configuração, o B10 empurra com toda a vontade o motorista e demais ocupantes contra o encosto do banco, fazendo aparecer toda a força de 218 cavalos (160 kW) e 24,5 kgfm de torque. De acordo com a Lepmotor, o B10 acelera de zero a 100 km/h em 7,3 segundos, com velocidade máxima de 170 km/h, limitada eletronicamente.
Em questão de autonomia – sempre um elemento crucial em se tratando de carros elétricos –, os dados oficiais divulgados pela Leapmotors (via ciclo do Inmetro) apontam alcance de até 288 quilômetros. Mas essa é uma variável bem mais subjetiva na prática, pois pode mudar conforme o modo de condução disponível (“Conforto”, “Standard” e “Esportivo”) e, evidentemente, segundo o jeito como o motorista administra a força de seu pé direito.
Existe também outro ponto importante nessa equação: o uso da função “aceleração com pedal único” – o conhecido “one pedal” – perfeito para ser utilizado na cidade. Com ele, o motorista dirige o B10 com apenas o pé direito, para acelerar e frear. Para quê? Para recuperar energia, quando o carro acelera, freia ou desacelera.
E essas situações são poderosas com o “one pedal” acionado, embora a recuperação de energia seja também perceptível se o carro estiver nos modos “Conforto” e “Standard”. Se utilizar o modo “Esportivo” por muito tempo, o motorista terá imenso prazer à direção mas não irá muito longe.
O B10 é um carro muito bom de chão, com estabilidade sendo um de seus pontos fortes. Desenvolvido com suporte da engenharia da Stellantis, o elétrico foge da calibração excessivamente macia de outros modelos chineses, oferecendo controle de carroceria e segurança superiores em curvas e rodovias.
Alguns fatores garantem a estabilidade confiante do B10, como o centro de gravidade baixo. Para isso, a bateria é instalada sob o assoalho em tecnologia cell-to-chassis (integrada ao monobloco), o que reduz a rolagem da carroceria e melhora a rigidez torcional.
O acerto da suspensão foi ajustado especificamente para o mercado brasileiro, sendo independente nas quatro rodas (MacPherson na dianteira e multilink na traseira), trazendo equilíbrio para absorver a buraqueira das nossas cidades, com firmeza na estrada.
O B10 tem tração traseira, e esse outro ponto destaque, pois utiliza pneus mais largos atrás, garantindo maior aderência onde a potência é despejada.
O Leapmotor B10 é equipado com um pacote robusto de segurança ativa e passiva, destacando-se por 17 sistemas avançados de ajuda ao condutor (ADAS), trazendo como fatores mais relevantes o controle de cruzeiro adaptativo (ACC) e a assistência de permanência em faixa, sendo esse o típico dispositivo que o motorista só sente falta quando está desligado.
O SUV elétrico acrescenta tecnologias como frenagem autônoma de emergência e monitoramento contínuo do condutor. Por meio de câmera infravermelha voltada para o motorista, reconhece o rosto, avalia o nível de atenção e identifica sinais de cansaço ou sono, ativando alertas e recursos de segurança caso seja necessário.
A recarga da bataria pode ser feita tanto com conectores no padrão tipo 2 (AC) quanto no padrão CCS2 (DC). Capaz de atingir velocidades de até 140 kW na recarga ultrarrápida, a bateria do B10 reabastece de 30% a 80% por volta de 15 minutos.
O B10 é integrado ao sistema do aplicativo Leap+, trazendo vários recursos conectados e que permite acessar ao atendimento via Whatsapp da marca com IA generativa, agendar serviços e manutenções, parcelar débitos por meio do Zapay.
Leapmotor B10
Motor: traseiro, transversal, tipo síncrono com ímã permanente
Potência: 218 cavalos
Torque: 24,5 kgfm
Transmissão: ligação direta do motor ao diferencial
Bateria: Fosfato de Ferro-Lítio (LFP), posicionada sob o assoalho, arrefecimento líquido, 56,2 kWh de capacidade, recarregamento em conector tipo 2 e CCS2 (AC) / 140 kW (DC), tempo de recarga AC em 3,9 horas (30% a 80%), tempo de recarga DC (140 kW) em 15 minutos (30% a 80%), tempo de recarga residencial de oito a dez horas
Autonomia: 288 km (ciclo PBEV/Inmetro)
Sistema de freios: dianteiro, disco ventilado, traseiro, disco sólido, ambos com sistema de frenagem regenerativa integrado
Suspensão: dianteira, tipo independente, MacPherson com barra estabilizadora, amortecedores hidráulicos e pressurizados, molas helicoidais, traseira, tipo independente, multibraço com barra estabilizadora, amortecedores hidráulicos e pressurizados, molas helicoidais
Direção: assistência elétrica
Rodas e pneus: liga leve de 18 polegadas, 225/50 R18 (dianteiros), 235/50 R18 (traseiros)
Peso em ordem de marcha: 1.780 kg
Dimensões: 4,51 metros de comprimento, 1,88 metro de largura s/espelhos / 2,11 metros c/espelhos, 1,67 metro de altura, 2,73 metros de entre-eixos
Altura mínima em relação ao solo: 18,5 cm
Ângulo de entrada: 22 graus
Ângulo de saída: 28 graus
Porta-malas: 405 litros + 21,5 litros (frontal)
Preço: R$ 182.990