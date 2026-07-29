Leapmotor B10 cumpre a missão de ser a porta de entrada da chinesa no Brasil

*Por Daniel Dias





Segundo modelo da Leapmotor no Brasil – seguindo o C10 –, o 100% elétrico B10 se tornou a porta de entrada da marca chinesa parceira de eletrificação veicular da Stellantis. O B10 adota a nova arquitetura 3.5 da Leapmotor e se destaca pela integração de sistemas que atuam em sintonia comandados pela central multimídia equipada com o chip Snapdragon 8155, da Qualcomm. O poder do microprocessador permite a redução da quantidade de módulos eletrônicos no veículo, tornando a experiência do motorista mais ágil e fluida durante o uso da ampla gama de recursos do elétrico.





O Leapmotor B10 é equipado com motor elétrico síncrono de ímãs permanentes posicionado no eixo traseiro, com 218 cavalos de potência e 24,5 kgfm de torque e autonomia de até 288 quilômetros pelo ciclo do Inmetro. O elétrico oferece o melhor de uma experiência eletrificada, entregando agilidade e potência.





O modelo tem os modos de condução “Conforto”, “Standard” e “Esportivo”, cada um desenhado para se ajustar aos diferentes perfis de motorista.





É possível ainda alterar outros parâmetros da dirigibilidade do veículo, como intensidade do freio regenerativo, controle do Auto-Hold, assistência de descida e colocar em prática a função pedal único, indicada para uso urbano pois recarrega a bateria constantemente com utilização apenas do pedal do acelerador.