Yamaguchi Falcão relata abordagem da PM e acusação de embriaguez ao volante

Medalhista de bronze no boxe nos Jogos Olímpicos de Londres-2012, Yamaguchi Falcão afirmou ter sido alvo de uma abordagem da Polícia Militar na noite de terça-feira, enquanto trabalhava como motorista de aplicativo, na região da Lagoa de Jacaraípe, na Serra.
Segundo o ex-pugilista, quatro policiais militares armados mandaram que ele descesse do carro e encostasse na parede após suspeitarem de que ele estivesse dirigindo sob efeito de álcool ou outras substâncias ilícitas.
"Foi quando o policial chegou para mim e falou assim: 'Você está bêbado, dirigindo bêbado?'. Eu falei: 'Rapaz, eu não bebo, não fumo, não uso droga'. Aí ele falou: 'Rapaz, se você não está bêbado, você usou uma droga muito forte'. Eu falei: 'Cara, eu não estou bêbado'. E ele continou insistindo que eu estava bêbado", relatou o pugilista.
Yamaguchi contou que se colocou à disposição para realizar o teste do bafômetro e tentou se identificar aos policiais, mas disse que não teve a oportunidade, a abordagem ficou ainda mais hostil.
"Falei: 'Eu posso me identificar para você?'. 'Não pode não, fica na parede'. Foi lá, revistou meu carro. 'Como que você está trabalhando?', falou comigo. 'Como que você está trabalhando de Jetta?'. Eu falei: 'É o meu carro'. Mas eu fiquei muito chateado, fiquei muito abalado", confessou o medalhista olímpico.
Problemas na fala
De acordo com o medalhista olímpico, os policiais justificaram a suspeita pelo fato de ele apresentar a fala arrastada. O boxeador explicou que essa característica é consequência de uma condição familiar.
"E o que acontece com a minha fala... Eu falo enrolado sim, eu falo muito embolado, falo arrastado. Mas isso é um problema de família. Nós temos um problema chamado apraxia da fala. Eu acho que o nervosismo no momento ali, eu fiquei baqueado e falei mais embolado ainda", concluiu Yamaguchi.
A reportagem procurou a Polícia Militar para comentar a abordagem relatada, mas não havia recebido resposta até a publicação desta matéria. A Polícia Civil informou que aguarda informações da unidade responsável pelo policiamento da região para se manifestar sobre o caso.