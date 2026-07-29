Yamaguchi Falcão relata abordagem da PM e acusação de embriaguez ao volante

De acordo com o medalhista olímpico, os policiais justificaram a suspeita pelo fato de ele apresentar a fala arrastada. O boxeador explicou que essa característica é consequência de uma condição familiar.





"E o que acontece com a minha fala... Eu falo enrolado sim, eu falo muito embolado, falo arrastado. Mas isso é um problema de família. Nós temos um problema chamado apraxia da fala. Eu acho que o nervosismo no momento ali, eu fiquei baqueado e falei mais embolado ainda", concluiu Yamaguchi.





A reportagem procurou a Polícia Militar para comentar a abordagem relatada, mas não havia recebido resposta até a publicação desta matéria. A Polícia Civil informou que aguarda informações da unidade responsável pelo policiamento da região para se manifestar sobre o caso.