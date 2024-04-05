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BBB 24

MC Bin Laden é o 17° eliminado do BBB 24 com 80,34% dos votos

Cantor perde confronto direto com Davi e é o ultimo camarote a sair da casa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Abril de 2024 às 08:14

MC Bin Laden é o décimo sétimo eliminado do BBB 24
MC Bin Laden é o décimo sétimo eliminado do BBB 24 Crédito: Fábio Rocha/Globo
MC Bin Laden foi o décimo sétimo eliminado do BBB 24 (Globo). Ele recebeu 80,34% dos votos na disputa contra Davi (19,66%).
Ao todo, o Paredão recebeu 64.517.342 votos.
"Como um Paredão pode ser curioso. No primeiro Paredão duplo da temporada, aí estão eles. Bin e Davi, cara a cara. Uma das cenas mais marcantes da temporada do programa, que aconteceu mais de uma vez. Bin e Davi cara a cara. Nariz com nariz. Boca com boca", iniciou Tadeu.
"Vocês tinha mais motivo para estar do mesmo lado. Vocês tem muito mais semelhanças que diferenças. Vocês têm o mesmo perfil. Vieram para jogar", pontuou Tadeu.
Tadeu destacou que Davi já vendeu todo tipo de produto que se possa imaginar. "Ele quer ter condições de realizar o sonho de ser médico."
Ele também elogiou Bin. "Esse cantor de funk já é vencedor só de ter nascido. Assim, o menino que passava por baixo da catraca do ônibus ganhou passagens para mostrar seu trabalho no mundo."
O apresentador apontou que Davi e Bin se encontraram no BBB para um duelo e destacou a rivalidade que os dois tiveram ao longo da temporada.
"Cai um cara que foi peça chave em diversos momentos da temporada", disse Tadeu, antes de decretar a saída de Bin Laden.

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