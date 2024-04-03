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BBB 24

BBB 24: Pitel é a décima sexta eliminada do reality, com 82% dos votos

Sister contava com apoio de Gil do Vigor e sai logo depois de Fernanda, sua maior aliada
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Abril de 2024 às 08:15

Giovanna Pitel é a décima sexta eliminada do BBB 24
Giovanna Pitel é a décima sexta eliminada do BBB 24 Crédito: Paulo Belote/Globo
A alagoana Giovanna Pitel, 24, foi a décima sexta eliminada do BBB 24. A decisão do público foi anunciada por Tadeu Schmidt, 49, nesta terça-feira (2), durante a programação ao vivo da Globo. A sister recebeu 82% dos votos.
A assistente social caiu no paredão depois de receber cinco voto das fadas na última formação da berlinda. Ela enfrentou Alane (12,38%) e Beatriz (5,62%) no escrutínio.
Pitel contou com a torcida de celebridades como Gil do Vigor, "é uma menina maravilhosa, batalhadora, guerreira", descreveu o ex-participante.
Ela sai no paredão seguinte a eliminação de Fernanda, sua maior aliada no jogo. Juntas, as duas mantiveram uma relação de parceria, dentro da casa, com direito a um selinho que fez o público shippar a dupla.
Outra amizade notável da ex-BBB foi com Rodriguinho. Segundo o cantor, a relação entre eles lembrava uma de pai e filha por vezes.
O laço da assistente com Lucas também chamou a atenção da audiência. Em especial a de Camila Moura, ex-esposa do brother, que entrou com o pedido de divórcio depois de ver o companheiro flertar com a eliminada.

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