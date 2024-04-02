Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fora do reality

Rodriguinho diz que não conversou com Yasmin após sair do 'BBB 24'

"Estamos esperando a hora certa para isso", disse o pagodeiro. Rodriguinho ainda revelou para quem vai sua torcida para ganhar o programa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Abril de 2024 às 11:15

Rodriguinho e Yasmin Brunet em conversa no BBB 24 nesta segunda-feira (22)
Rodriguinho e Yasmin Brunet no 'BBB 24' Crédito: Reprodução/TV Globo
Rodriguinho relatou que não conversou ainda com Yasmin Brunet após sair do 'BBB 24'. O pagodeiro também tratou sobre as amizades e quem espera que vença o programa em entrevista.
O cantor admitiu que não conseguiu conversar com a modelo. "Ainda não conversei com a Yasmin. Por experiência própria, sei que essa saída é difícil. A gente começa a lidar com as coisas que aconteceram e não sabemos de outras. Até processar isso, leva um tempinho. Levei uns 15 dias para isso e procurei, já mandei mensagem. A assessoria dela informou que ela também quer falar comigo. Estamos esperando a hora certa para isso", disse ao Play do Globo. No reality, ele brincou com sua compulsão alimentar e falou sobre seu corpo.
Ele contou que espera ser amigo de Yasmin: "Eu quero manter esse enlace que tive com ela, tive uma amizade com ela genuína dentro do programa. Não nos conhecíamos antes. A gente se deu muito bem, ela é uma mulher incrível. E quero, sim, depois de tudo resolvido, manter amizade com ela se ela também quiser".
Rodriguinho revelou que tem uma amizade verdadeira com Michel fora do confinamento: "Eu mantenho contato com quase todos os participantes. Acho que eu só não falei ainda com a Thalyta e com o Marcus, mas com o restante falei. A gente se fala regularmente. E com quem eu mais falo é o Michel, que já veio em casa. A gente se fala todo dia mesmo. É uma amizade verdadeira. Mas provavelmente vou ter amizade com todos".
Por fim, declarou sua torcida para o campeão do programa: "A minha torcida é para a Pitel, pelo laço que criei com ela e pela história dela. Eu acho ela fantástica, muito inteligente. Não se vitimiza, sabe muito sobre o jogo, sobre pessoas. Todo mundo da casa gosta dela. Minha torcida é para ela".

Veja Também

Fernanda reencontra filho após eliminação do 'BBB 24'

Confeiteiro faz 'bolo de calabreso' com a cara de Davi, do 'BBB 24'

Com novidades, inscrições do BBB 25 serão em dupla; saiba como participar

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB Bbb24 Yasmin Brunet big Brother Brasil Rodriguinho bbb 24
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar
Imagem de destaque
Renovação da FCA: contrato deve obrigar estudo para contorno em MG

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados