Com novidades, inscrições do BBB 25 serão em dupla; saiba como participar

A edição de 2025 conta com novidades para os futuros participantes Crédito: Manoella Mello/Globo

Atenção, amantes do Big Brother Brasil! A edição de 2024 ainda não terminou, mas a de 2025 já conta com novidades para os futuros participantes. Na tarde desta quinta-feira (28), a organização do programa divulgou que a inscrição para o próximo ano será em dupla.

Mas, segundo a informação divulgada, não basta ser qualquer dupla: as duplas precisam ser formadas por pessoas “fortemente conectadas por um laço”, ou seja, melhores amigos, irmãos, tios e sobrinhos, pais e filhos, primos e até casais.

Segundo portal gshow , o apresentador Tadeu Schimidt vai oficializar a novidade na tela da Globo nos próximos dias. “Até lá, os interessados em participar do reality show já podem começar a decidir quem será a pessoa com quem desejam se candidatar”, divulgou a emissora.

Como será a inscrição

BBB 25 terá novidades na forma de inscrição Crédito: Divulgação/gshow

Segundo o gshow, basta fazer um cadastro único com os dois CPF’s de quem deseja participar do programa. Como a inscrição é online, pessoas em diferentes locais poderão preenchê-lo juntos. Entretanto, segundo a organização, é preciso ficar atento à cidade escolhida para a seletiva regional, já que nesta etapa ambos os candidatos devem estar no mesmo local.