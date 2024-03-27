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Ex-BBBs Paula Amorim e Breno Simões revelam que perderam 2° filho

Os dois se conheceram no Big Brother Brasil 18 e são pais de Theo, de um ano
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 27 de Março de 2024 às 08:45

Paula Amorim e Breno Simões revelam que perderam 2º filho
Paula Amorim e Breno Simões revelam que perderam 2º filho Crédito: Reprodução/Instagram/@paulaamorim/@brenosimoes
Os ex-BBBs Paula Amorim e Breno Simões usaram as redes sociais nesta terça-feira, 26, para anunciarem que perderam o bebê que estavam esperando. Os dois se conheceram no Big Brother Brasil 18 e são pais de Theo, de um ano.
O casal havia anunciado a segunda gravidez no dia 11 de março. "Tudo acontece da forma que tem que acontecer. Por aqui, estamos nos fortalecendo, nos cuidando, trabalhando a nossa resiliência e alimentando nossa fé. Queremos agradecer pelas mensagens de carinho que sempre recebemos", escreveram.
Em um vídeo, Paula explicou que teve um sangramento muito intenso na madrugada da última terça-feira, 19, enquanto os dois estavam em Maragogi, em Alagoas, e que tiveram que ligar para a médica que acompanhava a gravidez.
"Semana passada a gente foi viajar e, na madrugada de terça-feira, eu comecei a ter um sangramento muito intenso", relatou. Após conversar com a médica, os dois se encaminharam ao hospital mais próximo com auxílio do hotel, que disponibilizou transporte para os ex-BBBs.
"A gente viu que o sangramento não ia cessar e, infelizmente, foi constatada a perda do nosso bebê. Tudo o que a gente pôde fazer, a gente fez até aquele momento."
A campeã do No Limite 2021 ainda ressaltou que a perda de um bebê não está ligada necessariamente a um motivo específico.
Nos comentários, o casal foi recebido com palavras de conforto. "Deus sabe de todas as coisas! Fiquem em paz", comentou Larissa Santos, do BBB 23. Marcus Vinícius, do BBB 24 disse: "Vocês são luz! Deus abençoe vocês".

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