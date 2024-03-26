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No ES, ex-BBB Raquele revela curiosidades pessoais em game de HZ

Capixaba esteve na Rede Gazeta, em Vitória, e respondeu a uma série de perguntas, como os lugares preferidos no ES e se toparia participar do reality novamente
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 26 de Março de 2024 às 19:48

A capixaba Raquele Cardozo, ex-participante do BBB 24
A capixaba Raquele Cardozo, ex-participante do BBB 24, na Rede Gazeta Crédito: Fernando Madeira
Após ser eliminada do BBB 24, Raquele fez sua primeira passagem pelo Espírito Santo, nesta terça-feira (26). E antes de voltar a sua terra natal, Jacupemba, em Aracruz, a capixaba esteve na Rede Gazeta e aproveitou para conversar com HZ.  Durante um game descontraído, ela revelou algumas curiosidades pessoais. Por sinal, a doceira esbanjou simpatia nas respostas.
As perguntas abordaram temas variados, desde lugares prediletos no Estado, como o Convento da Penha ou o Buda de Ibiraçu?, até os gostos musicais. Seria Alemão do Forró uma das escolhas da capixaba? Para matar a curiosidade, assista o vídeo completo abaixo:

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