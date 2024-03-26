No ES, ex-BBB Raquele revela curiosidades pessoais em game de HZ

Após ser eliminada do BBB 24, Raquele fez sua primeira passagem pelo Espírito Santo, nesta terça-feira (26). E antes de voltar a sua terra natal, Jacupemba, em Aracruz, a capixaba esteve na Rede Gazeta e aproveitou para conversar com HZ. Durante um game descontraído, ela revelou algumas curiosidades pessoais. Por sinal, a doceira esbanjou simpatia nas respostas.