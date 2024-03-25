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BBB 24: Raquele diz não ter sido convidada para participar do Domingão com Huck

Capixaba afirma estar desconfortável com 'narrativa de planta que as pessoas vêm fazendo'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Março de 2024 às 08:30

Raquele Cardozo, capixaba e ex-participante do 'BBB 24'
Raquele Cardozo, capixaba e ex-participante do BBB 24' Crédito: João Cotta/Globo
A 13ª eliminada do BBB 24, Raquele Cardozo, disse não ter sido convidada para participar do Domingão com Huck (Globo). Ao final do programa deste domingo (24), o apresentador Luciano Huck havia dito que ela seria bem-vinda caso quisesse participar, de forma que, segundo a própria Raquele, ficou parecendo que ela havia recusado o convite.
"Já deixando bem claro aqui para vocês: eu não fui convidada para participar do programa, tá bom?", afirmou a sister nos stories. "Por mais que no final ficou parecendo que eu não quis ir, na verdade, o convite nunca chegou para mim. Não estava na minha agenda participar do programa."
A doceira teceu elogios a Luciano Huck. "Quando a proposta surgir e o convite chegar, claro e óbvio que vai ser um prazer fazer parte do programa, até porque eu sou super fã do seu trabalho e do programa", afirmou.
Raquele disse ter ficado desconfortável com "a narrativa de planta que as pessoas vêm fazendo, as brincadeiras". "Jogo é jogo. Eu tô aqui fora, sou um ser humano, tenho sentimentos", relatou.
Durante o programa, Luciano Huck pediu desculpas a Raquele pelas brincadeiras feitas sobre sua participação no reality. "Se quiser um dia vir participar, será muito bem-vinda aqui neste palco", havia dito o apresentador.

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