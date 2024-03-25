BBB 24: Raquele diz não ter sido convidada para participar do Domingão com Huck

Raquele Cardozo, capixaba e ex-participante do BBB 24' Crédito: João Cotta/Globo

A 13ª eliminada do BBB 24, Raquele Cardozo, disse não ter sido convidada para participar do Domingão com Huck (Globo). Ao final do programa deste domingo (24), o apresentador Luciano Huck havia dito que ela seria bem-vinda caso quisesse participar, de forma que, segundo a própria Raquele, ficou parecendo que ela havia recusado o convite.

"Já deixando bem claro aqui para vocês: eu não fui convidada para participar do programa, tá bom?", afirmou a sister nos stories. "Por mais que no final ficou parecendo que eu não quis ir, na verdade, o convite nunca chegou para mim. Não estava na minha agenda participar do programa."

A doceira teceu elogios a Luciano Huck. "Quando a proposta surgir e o convite chegar, claro e óbvio que vai ser um prazer fazer parte do programa, até porque eu sou super fã do seu trabalho e do programa", afirmou.

Raquele disse ter ficado desconfortável com "a narrativa de planta que as pessoas vêm fazendo, as brincadeiras". "Jogo é jogo. Eu tô aqui fora, sou um ser humano, tenho sentimentos", relatou.

Durante o programa, Luciano Huck pediu desculpas a Raquele pelas brincadeiras feitas sobre sua participação no reality. "Se quiser um dia vir participar, será muito bem-vinda aqui neste palco", havia dito o apresentador.