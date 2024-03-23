Faustão faz hemodiálise enquanto aguarda adaptação de rim, e está consciente, diz boletim

O apresentador Fausto Silva Crédito: Renato Pizzutto/Band

O Hospital Israelita Albert Einstein divulgou na noite desta sexta-feira, 22, novo boletim médico sobre o estado de saúde do apresentador Fausto Silva, o Faustão. Segundo o comunicado, Faustão está consciente e respirando sem a ajuda de aparelhos. Ele também está conversando normalmente, segundo os médicos.

O apresentador, no entanto, está tendo que passar por sessões de hemodiálise enquanto aguarda a adaptação do rim transplantado e a recuperação da função renal. Como informado anteriormente, o novo órgão ainda não está funcionando adequadamente.