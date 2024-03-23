Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Faustão faz hemodiálise enquanto aguarda adaptação de rim, e está consciente, diz boletim
Estado de saúde

Faustão faz hemodiálise enquanto aguarda adaptação de rim, e está consciente, diz boletim

De acordo com comunicado do hospital, apresentador respira sem a ajuda de aparelhos e também está conversando normalmente
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 23 de Março de 2024 às 16:54

Faustão, Fausto Silva
O apresentador Fausto Silva Crédito: Renato Pizzutto/Band
O Hospital Israelita Albert Einstein divulgou na noite desta sexta-feira, 22, novo boletim médico sobre o estado de saúde do apresentador Fausto Silva, o Faustão. Segundo o comunicado, Faustão está consciente e respirando sem a ajuda de aparelhos. Ele também está conversando normalmente, segundo os médicos.
O apresentador, no entanto, está tendo que passar por sessões de hemodiálise enquanto aguarda a adaptação do rim transplantado e a recuperação da função renal. Como informado anteriormente, o novo órgão ainda não está funcionando adequadamente.
Em 27 de agosto de 2023, Faustão foi submetido a um transplante de coração no mesmo hospital. Ele teve alta cerca de 15 dias depois da cirurgia e seguiu em recuperação domiciliar.

Veja Também

Novo rim de Faustão ainda não funciona e apresentador passa por uma embolização

Filho de Faustão atualiza estado de saúde do apresentador após transplante de rim

O que é o transplante de rim? Entenda a cirurgia feita por Faustão

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Fausto Silva Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Lúcio Wanderley Santos Lima Filho foi morto a tiros no bairro Bebedouro, em Linhares
Homem é assassinado a tiros após confusão em festa em Linhares
Vacina da gripe
Por que é necessário tomar a vacina contra gripe todo ano?
Imagem Edicase Brasil
Como está o clima do agronegócio para 2026?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados