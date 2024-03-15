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Saúde

Novo rim de Faustão ainda não funciona e apresentador passa por uma embolização

Implante renal foi bem-sucedido, mas ele ainda aguarda pelo início do funcionamento do órgão e por isso fez procedimento
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Março de 2024 às 08:17

Faustão publica vídeo em hospital
Faustão em vídeo no hospital Crédito: Reprodução/Instagram/@joaosilva
O apresentador Fausto Silva precisou submeter-se a um processo de embolização nesta semana para lidar com questões linfáticas que atrasavam sua recuperação após realizar um transplante de rim no final de fevereiro.
A embolização é uma terapia minimamente invasiva em que se insere um pequeno cateter no interior do sistema linfático, o que permite uma oclusão do vaso lesado. Faustão, ainda internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, aguarda o funcionamento completo do novo rim.
O apresentador foi hospitalizado após complicações de uma doença renal crônica, e o transplante foi realizado após avaliação de compatibilidade. Seu transplante de coração, realizado seis meses antes, se deu em razão de complicações cardíacas, que também podem afetar os rins.
Após o último transplante, João Silva, filho do apresentador, chegou a afirmar que a recuperação do pai acontecia "dentro do esperado".

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