Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
BBB 24

Yasmin Brunet expõe crise de choro por saudade das pessoas do BBB 24

Yasmin reforçou ter sentido saudade das pessoas que ela gostava, citando o quarto Gnomos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Março de 2024 às 08:06

Yasmin Brunet é a décima segunda eliminada do BBB 24
Yasmin Brunet foi a décima segunda eliminada do BBB 24 Crédito: Fabio Rocha/Globo
Yasmin Brunet, a última eliminada do BBB 24, revelou que chorou com saudade dos confinados do reality global. Ela deixou a casa na última terça-feira (12).
Yasmin Brunet, ao ser anunciada como a eliminada da semana, deu "graças a Deus" enquanto se despedia dos parceiros no jogo. No entanto, durante sua participação no Mesacast (Globo) de quinta (14), ela disse já ter sentido saudade.
A modelo contou ter sentido um grande alívio de ver as pessoas que ama e que havia dormido apenas quatro horas na noite anterior. Ela também caiu no choro.
"Ontem comecei a chorar tanto, que me deu muita saudade da galera lá", disse Yasmin Brunet.
Rapidamente, Yasmin reforçou ter sentido saudade das pessoas que ela gostava, citando o quarto Gnomos.

Veja Também

Após virar meme, Yasmin Brunet aprende a usar sanduicheira com Ana Clara

Ana Hickmann avalia relacionamento com Edu Guedes: 'A minha vida melhorou mil por cento'

'BBB 24': Tadeu Schmidt faz piada com cena de Yasmin na casa; assista

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB Famosos Bbb24 Yasmin Brunet
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano
Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados