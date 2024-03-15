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BBB 24: Nizam faz ensaio sexy e mostra tatuagem íntima com lema de São Paulo

Quarto eliminado do reality também falou sobre tratamento contra a calvície
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Março de 2024 às 08:10

Nizam. do BBB 24, faz ensaio sexy
Nizam. do BBB 24, faz ensaio sexy Crédito: Gui Guerrero/Instagram
Quarto eliminado do BBB 24, Nizam Hayek está apostando na carreira de modelo. Além de comentar sobre o reality em suas redes sociais e fazer presenças VIP em eventos, o gerente comercial está investindo no "shape".
Em um ensaio sensual publicado em seu perfil no Instagram, Nizam mostrou que está com o tanquinho em dia e ainda exibiu uma tatuagem na virilha, com a frase em latim: "Non ducor, duco", que significa "Não sou conduzido, conduzo". A frase é o lema da cidade de São Paulo, terra de Nizam, e está no brasão do município.
O ex-BBB ainda mostrou nas redes o processo de uma nova tatuagem: uma câmera com uma claquete, em homenagem ao reality show. "Algumas experiências ficam marcadas para sempre", escreveu.
Nizam, 32, falou ainda sobre o tratamento que está fazendo contra a calvície. "Tenho alopécia androgenética. Me incomoda muito a queda de cabelo", falou ao Gshow.

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