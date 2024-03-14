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The Voice Brasil

Cancelado pela Globo e retirado do Globoplay, The Voice Brasil vai parar no YouTube

Reality musical passou a ter episódios das doze temporadas produzidas pela emissora postados na plataforma de vídeos gratuita
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 14 de Março de 2024 às 14:26

Michel Teló, Iza, Gaby Amarantos e Lulu Santos são os jurados do The Voice Brasil
Michel Teló, Iza, Gaby Amarantos e Lulu Santos foram jurados do The Voice Brasil Crédito: JOAO COTTA/TV Globo
O The Voice Brasil, produzido pela Globo entre 2012 e 2023, passou a ter episódios disponibilizados oficialmente pelo YouTube, a plataforma de vídeos gratuita do Google.
O fato acontece após o cancelamento do reality musical pela emissora para este ano e a retirada de conteúdos do programa no Globoplay, o serviço de streaming da empresa.
Os episódios estão sendo postados pela própria Endemol Shine Brasil, dona do formato e dos direitos de imagem do programa daqui para a frente.
A Endemol publicará episódios avulsos nos próximos meses, sem uma sequência ou dia da semana. O objetivo é testar a aceitação e o engajamento para definir os próximos passos.
Em outros lugares do mundo, é normal que episódios inteiros do The Voice Brasil estejam no YouTube. Por aqui, o programa estava no Globoplay por uma questão contratual com a Globo.
A queda de audiência e de repercussão nos últimos anos foram fatores preponderantes para que o The Voice Brasil fosse cancelado pela Globo.
Desde que estreou na TV brasileira em 2012, o programa teve 22 edições. É uma média de duas por ano. Além das 11 temporadas tradicionais, foram oito do The Voice Kids e mais duas do The Voice+, com cantores idosos.
Em 2023, além da versão tradicional, o The Voice Kids foi exibido no primeiro semestre. Já o The Voice+ foi cancelado. Outro fator que pesou foi a pouca procura comercial da edição tradicional de 2022 e da versão infantil deste ano.
Mesmo com Fátima, o The Voice 2022 teve apenas dois patrocinadores, número considerado baixo para os padrões da Globo. O The Voice Kids teve apenas um, bem abaixo do que conseguiu em anos anteriores.
Para o seu lugar, a Globo vai exibir o reality Estrela da Casa, que vai misturar confinamento com música. As inscrições já estão abertas. O comando será da ex-BBB Ana Clara Lima.

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