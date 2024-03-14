Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Luciano Huck no SBT? Saiba o que apresentador gravou para o canal

Contato dele com emissora concorrente tem a ver com homenagem para Silvio Santos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 14 de Março de 2024 às 14:23

O apresentador de TV Luciano Huck, durante o evento
O apresentador de TV Luciano Huck Crédito: Folhapress/Folhapress
O apresentador Luciano Huck recebeu uma autorização da Globo para gravar um projeto para o SBT.
Segundo o canal, uma equipe foi até a casa dele, no Rio de Janeiro, para gravar uma participação num documentário que vai rememorar a trajetória de Silvio Santos, do início como camelô ao auge como apresentador. O SBT nega que ele tenha ido aos estúdios na Anhanguera, em São Paulo.
Além do Dono do Baú, outros nomes que passaram pelo canal vão ganhar capítulos especiais no projeto, que deverá ser lançado em meados de agosto na plataforma +SBT.

Veja Também

Ex-BBB Gizelly Bicalho explica se mulher de Buda terá que dividir faturamento

Luiza Brunet denuncia tentativa de golpe em nome da filha Yasmin: 'Assalto'

Ana Hickmann desmente boatos de gravidez após assumir namoro com Edu Guedes

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Luciano Huck SBT Televisão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Papa Leão XIV
O silêncio que grita: Robert Francis Prevost e a nova diplomacia da fé
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 20/04/2026
ferrovia
Novo ramal ferroviário de Aracruz precisa deixar de ser só uma ideia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados