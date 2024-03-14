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Luiza Brunet denuncia tentativa de golpe em nome da filha Yasmin: 'Assalto'

Empresária conta ter desconfiado de mensagem com número de telefone diferente do usado pela modelo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 14 de Março de 2024 às 09:08

Luiza Brunet defende Yasmin diz que 'mulheres brancas têm papel firme na luta contra o racismo'
Luiza Brunet denuncia tentativa de golpe em nome da filha Yasmin Crédito: Reprodução/Instagram
Luiza Brunet usou as redes sociais nesta quarta-feira (13) para contar que sofreu uma tentativa de golpe em nome da filha Yasmin Brunet. A empresária mostrou ter recebido uma mensagem de uma pessoa com um número de telefone diferente da modelo, que estava na Globo dando entrevistas em vários programas sobre a sua eliminação do BBB 24.
O golpista se passou por Yasmin e disse tinha adquirido uma nova linha telefônica. "Boa tarde, mãe. Vou usar esse número provisório até eu me organizar, ok? Beijos", escreveu. Luiza desconfiou e conseguiu conversar com a herdeira. Ela então passou a alertar os familiares e amigos.
A empresária também avisou os seguidores de seu perfil no Instagram. Além de colocar o nome de Yasmin, o criminoso adicionou uma foto da loira no perfil e poderia fazer milhares de vítimas com a fraude. "Golpe, assalto", denunciou Luiza.
Yasmin foi a décima segunda eliminada do programa. A decisão do público foi anunciada por Tadeu Schmidt e a modelo recebeu 80,76% dos votos e não resistiu ao seu segundo paredão no reality. A sister disputou a berlinda com Lucas Buda, que terminou a votação com 16,84% e Isabelle, que teve 2,40% da votação.

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