O que aconteceu no México, na Colômbia e na Venezuela após organizações serem classificadas como terroristas pelos EUA

Grupos designados terroristas foram incluídos na lista do Tesouro americano, que aplica sanções econômicas e comerciais, e seus bens nos EUA foram bloqueados Crédito: AFP via Getty Images

Segundo especialistas consultados pela BBC News Brasil, com exceção do caso venezuelano, a designação como terrorista não levou, pelo menos até o momento, ao enfraquecimento dessas organizações ou a uma diminuição da criminalidade.

Mas a classificação significou, em alguns casos, penas mais duras para criminosos capturados e extraditados para os Estados Unidos e, principalmente, sanções econômicas específicas e um monitoramento muito mais rigoroso das transações financeiras dos grupos nos EUA e com empresas que possuem laços em território americano.

No México , onde seis facções criminosas receberam a designação em fevereiro de 2025, a pressão diplomática sobre o governo da presidente Claudia Sheinbaum vem se intensificando nos últimos meses, com o indiciamento de dez oficiais do governo do Estado de Sinaloa, incluindo o próprio governador, Rubén Rocha Moya, por supostos vínculos com o poderoso Cartel de Sinaloa.

O governo Sheinbaum denunciou ainda uma suposta operação não autorizada da CIA, o serviço de inteligência americano, em solo mexicano. Segundo o governo, dois oficiais que estariam investigando laboratórios de drogas no norte do país foram identificados após morrerem em um acidente de carro.

Ainda que a designação de organizações como terroristas não seja um requisito legal para a autorização de operações da inteligência americana no exterior, especialistas afirmam que as recentes ações dos EUA no México e na Venezuela fazem parte da campanha do governo de Donald Trump contra o narcoterrorismo.

"A designação muda definitivamente o tom [dos EUA] em relação a esses grupos e como qualificam a ameaça que eles representam", diz Cecilia Farfán-Méndez, chefe do Observatório Norte-Americano da Iniciativa Global contra o Crime Organizado Transnacional (GI-TOC).

Ainda segundo Farfán-Méndez, a ação americana não provocou grandes mudanças no comportamento das organizações criminosas atingidas, mas teve um impacto significativo nos negócios do setor privado dos países envolvidos.

Sanções e monitoramento financeiro

No primeiro dia de seu segundo mandato, em 2025, Trump assinou uma ordem executiva solicitando ao Departamento de Estado que designasse os principais cartéis e outras organizações criminosas latino-americanas como Organizações Terroristas Estrangeiras (FTOs, na sigla em inglês).

A classificação foi confirmada cerca de um mês depois pelo secretário de Estado, Marco Rubio. Na lista das organizações atingidas estavam os cartéis de Sinaloa, de Jalisco Nova Geração (CJNG) , do Nordeste, do Golfo, Unidos e Nova Família Michoacana, do México, e o Trem de Arágua, da Venezuela.

Posteriormente, também foram designados como terroristas o Clã do Golfo, da Colômbia; o Cartel dos Sóis, da Venezuela; e os grupos Los Choneros e Los Lobos, do Equador. Os grupos Bairro 18 e Mara Salvatrucha (MS-13), que têm braços em vários países da América Central e nos EUA, também foram atingidos.

Com as designações, todas essas organizações foram incluídas na lista do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (Ofac) do Departamento do Tesouro americano, que administra e aplica sanções econômicas e comerciais, e seus bens nos EUA foram bloqueados.

Isso também significa que qualquer empresa ou indivíduo que forneça apoio material para membros ou instituições ligadas a essas organizações pode enfrentar penalidades nos EUA. Isso inclui envio de dinheiro, prestação de serviço, consultoria, fornecimento de transporte ou qualquer outra ajuda econômica direta ou indireta.

Pistoleiros do Cartel de Sinaloa entraram em confronto com forças de segurança durante tentativa de fuga em massa da Prisão de Aguaruto, no México Crédito: Anadolu via Getty Images

Até o momento, os cartéis mexicanos foram os que mais estiveram na mira das sanções americanas.

No sistema da Ofac, a BBC News Brasil identificou que pelo menos 40 indivíduos ligados às organizações enquadradas como terroristas no México foram listados pessoalmente desde a designação no ano passado. Desses, 23 pertencem ao Cartel de Sinaloa.

Mais de 50 empresas ligadas ao cartel ou a esses indivíduos foram sancionadas, assim como 31 negócios indicados como tendo conexão com o CJNG e seus membros.

Pelo menos 14 indivíduos e 4 empresas que teriam algum tipo de conexão direta com o Trem de Arágua, da Venezuela, também entraram na lista de sanções ligadas ao terrorismo desde fevereiro de 2025.

O economista Welber Barral, ex-secretário de Comércio Exterior do Brasil e sócio da consultoria BMJ, explica que, além do efeito pessoal para os indivíduos e firmas sancionados, a inclusão das organizações nas listas da Ofac significou um aumento significativo nos custos de operação das empresas que atuam nos países atingidos e têm também presença nos EUA.

Muitas dessas facções estão bastante infiltradas nas sociedades locais e possuem braços em diferentes setores da economia, diz o especialista. Como a definição adotada pela lei americana de apoio material é bastante ampla, empresas que fazem negócios nos países atingidos podem acabar penalizadas por algum tipo de ligação com as facções, mesmo sem intenção.

"Um banco nos EUA que tenha contas de pessoas envolvidas com uma das organizações ou um investidor americano que investe numa empresa que tem como fornecedor alguém ligado a um desses grupos pode ser sancionado criminalmente e civilmente nos Estados Unidos se não demonstrar que fez uma diligência devida", exemplifica Barral.

Tudo isso, aponta o especialista, tem aumentado significativamente os gastos das empresas com exigências de compliance e diligências prévias para evitar problemas ao investir e atuar em países como México e Colômbia.

Departamento do Tesouro americano tem aumentado pressão sobre bancos para fiscalização de clientes Crédito: Bloomberg via Getty Images

Niko Passas, professor de Criminologia e Justiça Criminal da Universidade Northeastern, nos Estados Unidos, afirma ainda que entidades processadas por apoio material a uma organização classificada como terrorista pelos Estados Unidos têm sofrido, além do impacto econômico, implicações em relação à sua reputação.

"Na prática, de acordo com a lei, não ter a intenção de apoiar uma organização terrorista não é necessariamente suficiente [para provar a inocência]. Portanto, mesmo sem intenção, alguém pode acabar envolvido", diz o especialista, que colaborou para a implementação das convenções das Nações Unidas contra a corrupção e crime organizado transnacional.

Ainda não existem pesquisas amplas sobre o impacto real disso tudo nas economias locais, mas um relatório da empresa de pesquisa de mercado Mordor Intelligence, citado pela consultoria Control Risks, apontou que, um ano após a designação de seis organizações criminosas mexicanas como terroristas, houve um aumento significativo nos custos das empresas no México.

O levantamento aponta um acréscimo de 8% a 12% nas despesas logísticas e uma elevação de 30% nos preços dos seguros para caminhões de transporte de mercadorias nas regiões afetadas.

Firmas de advocacia e consultorias especializadas também reportaram um aumento significativo do escrutínio no setor agroindustrial nos Estados mexicanos de Jalisco e Michoacán, onde membros dos cartéis se infiltraram nas cadeias de suprimentos nas últimas décadas.

Além disso, o Tesouro americano emitiu ordens exigindo que todos os bancos que operam em cidades que fazem fronteira com o México nos Estados da Califórnia e do Texas peçam identificação dos clientes que fazem transações em dinheiro acima de US$ 200 e reportem as movimentações ao órgão.

Em junho de 2025, três bancos mexicanos foram sancionados sob acusação de lavar dinheiro do narcotráfico. Dois deles foram bloqueados pela Visa e pela Mastercard de acessarem suas redes de pagamento, o que tornou os cartões de débito e crédito dos bancos praticamente inúteis, já que as duas empresas americanas dominam o setor de pagamentos em quase todo o mundo.

Outro caso que marcou a discussão no último ano envolveu uma escola particular na Flórida, que teve que pagar uma multa de mais de US$ 1,7 milhão por receber o pagamento de mensalidade e outras taxas de dois alunos cujos pais têm ligação com um cartel mexicano, segundo o Tesouro americano.

De acordo com o órgão, as violações do internato IMG Academy não foram voluntárias, mas destacam a importância de instituições de diversos setores "implementarem controles eficazes e baseados em risco para evitar violações de sanções".

Todo esse cenário, aponta Barral, pode estar afastando potenciais investidores dos países onde as organizações estão estabelecidas.

"Os bancos aumentam as exigências para abertura de contas e dificultam operações com o exterior, o acesso a crédito fica mais difícil", detalha.

"E, claro, o investidor estrangeiro vai olhar com lupa qual o investimento que ele está fazendo e se vale a pena."

Até o momento, não foram registrados sinais claros de diminuição do investimento estrangeiro causado pela ação americana de designação de organizações terroristas.

Mas, segundo Barral, o cenário tem potencial de ser especialmente prejudicial para o México, que é extremamente dependente dos Estados Unidos e, em 2025, destinou aproximadamente 80% de suas exportações ao país.

Penas mais severas e relações abaladas no México

Na esfera criminal, a designação como organização terrorista leva a penalidades mais severas para aqueles condenados nos Estados Unidos, explica Niko Passas.

"Não são apenas muito severas em termos financeiros, mas também incluem penas de prisão que podem chegar a 20 anos", diz o advogado e criminologista.

Em fevereiro deste ano, um dos líderes do Cartel de Sinaloa, René Arzate-García (também conhecido como La Rana) foi acusado pelos crimes de narcoterrorismo, condução de uma organização criminosa, apoio material a uma organização terrorista estrangeira, conspiração internacional para distribuir metanfetamina, cocaína, fentanil e maconha, e lavagem de dinheiro na Califórnia.

O governo americano também ofereceu uma recompensa de até US$ 10 milhões por informações sobre o paradeiro de La Rana e seu irmão, Alfonso Arzate-García (Aquiles). A agência de combate às drogas do governo americano (DEA, na sigla em inglês) afirma que os dois controlam a área de Tijuana para o Cartel de Sinaloa há 15 anos.

Desde que os cartéis mexicanos e seus membros foram classificados como terroristas, os governos de Donald Trump e Claudia Sheinbaum têm realizado uma série de negociações a portas fechadas.

Governo americano também ofereceu uma recompensa por informações sobre o paradeiro de irmãos que lideram o Cartel de Sinaloa Crédito: Drug Enforcement Administration (DEA)

Os dois países chegaram a falar em aumento da cooperação e criação de estratégias conjuntas para combater as cartéis. As transferências de criminosos capturados no México para os EUA também foram intensificadas, com quase cem prisioneiros enviados para solo americano entre janeiro de 2025 e janeiro de 2026.

Sheinbaum também foi apontada como uma das lideranças mundiais que melhor conseguiu negociar tréguas com a Casa Branca diante das acusações de Trump sobre a criminalidade na fronteira e da imposição de tarifas comerciais.

Mas eventos recentes envolvendo lideranças locais e declarações do Palácio Nacional colocam dúvidas sobre o que acontece nos bastidores.

Em janeiro, após a operação militar que capturou Nicolás Maduro na Venezuela, Trump deu a entender que outros países latino-americanos, como Colômbia, Cuba e México, poderiam ser os próximos alvos de seu governo.

Em resposta, Sheinbaum afirmou durante uma coletiva de imprensa que a soberania mexicana seria defendida. "Poucos mexicanos concordam com uma intervenção", disse.

"Não só não ajuda — quem eles vão bombardear? — como também nossa soberania estará em jogo."

A relação entre os dois países atingiu um ponto ainda mais delicado após a morte dos dois funcionários da CIA em um acidente de carro no norte do México. Segundo as autoridades mexicanas, eles não tinham autorização para operar no país.

Uma reportagem da emissora CNN apontou ainda que agentes da CIA participaram diretamente de ataques letais contra alvos de cartéis no México no último ano.

O governo de Sheinbaum negou categoricamente. A presidente também tem sido enfática ao afirmar que autoridades estrangeiras só podem operar em território mexicano mediante autorização prévia.

Mas, pouco após o acidente de carro envolvendo os oficiais de inteligência americanos, os EUA acusaram formalmente o governador de Sinaloa, Rubén Rocha, e outros funcionários do governo local por suposto envolvimento com o Cartel de Sinaloa.

Sheinbaum tem afirmado que a soberania mexicana será defendida Crédito: AFP via Getty Images

Embora os EUA frequentemente tenham como alvo chefes do narcotráfico, acusações formais contra políticos mexicanos em exercício de alto escalão são raras.

Segundo o Departamento de Justiça americano, Rocha e os demais conspiraram com líderes do cartel para importar grandes quantidades de drogas para os Estados Unidos em troca de apoio político e subornos.

Após a divulgação das acusações, o governo mexicano recebeu pedidos de prisão preventiva para fins de extradição dos investigados. Sheinbaum exigiu provas claras do envolvimento das autoridades antes que o Ministério Público mexicano possa proceder conforme a lei.

A presidente também acusou "setores da extrema direita" nos Estados Unidos de liderarem uma "campanha" contra seu governo, mas disse acreditar que Donald Trump não está envolvido no movimento.

"Confesso que não acredito que o presidente Trump tenha liderado essa ofensiva em várias questões", disse Sheinbaum em sua habitual coletiva de imprensa matinal.

"São setores da extrema direita nos Estados Unidos que querem impedir um bom relacionamento."

Círculo presidencial colombiano na mira dos EUA

Além de Petro, do seu filho mais velho, Nicolás Petro, e da primeira-dama, Verónica Alcocer, o ministro do Interior, Armando Benedetti, também foi sancionado pelo Ofac sob acusação de envolvimento no tráfico ilícito global de drogas.

Segundo o Tesouro americano, desde que assumiu o poder Petro teria permitido que os cartéis de drogas prosperassem e "inundassem os Estados Unidos e envenessem os americanos" com cocaína.

Assim como o México e nos demais países envolvidos, isso gerou uma grande preocupação entre empresários e investidores, que precisaram se reorganizar para evitar ser penalizados por qualquer tipo de contato com o círculo próximo de Petro sancionado.

Ao mesmo tempo, segundo revelado por uma reportagem do jornal The New York Times, o ministro da Defesa colombiano, Pedro Sánchez, teria procurado o governo americano para solicitar a imposição de novas sanções, dessa vez contra traficantes de ouro ilegal.

Gustavo Petro e seus familiares foram incluídos na lista de indivíduos supostamente associados ao narcotráfico pelos EUA Crédito: Anadolu via Getty Images

O governo colombiano acredita que a mineração ilegal de ouro tem financiado o Clã do Golfo, designado como terrorista pelos EUA, e que estender as sanções aos comerciantes de ouro ajudaria a Colômbia a combater a facção, segundo a reportagem.

O Departamento do Tesouro americano não confirmou se o pedido estava sendo analisado, mas o tema do narcotráfico e da segurança se tornou central nas eleições locais, que devem ser definidas em um segundo turno marcado para 21 de junho.

Iván Cepeda, líder de esquerda que oferece continuidade aos programas do atual governo de Gustavo Petro, concorre com Abelardo de la Espriella, um empresário de direita que promete uma abordagem radical para mudar tudo.

Enfraquecimento do Trem de Arágua na Venezuela

Mas, apesar de todas as ações tomadas pelos EUA até agora, especialistas e observadores locais também apontam que não houve grande diminuição da violência provocada pelas facções.

Cecilia Farfán-Méndez, da GI-TOC, afirma que colaboradores da organização no México e na América Central não têm notado efeitos concretos das medidas americanas na limitação das atividades perpetradas pelas organizações criminosas.

"Mas é claro, faz apenas pouco mais de um ano [que a designação foi publicada pelos EUA]", diz a especialista.

A grande exceção apontada por Farfán-Méndez é a Venezuela, onde haveria sinais do enfraquecimento do Trem de Arágua.

Segundo os relatos, a organização está cada vez mais fragmentada. Além disso, teria visto a pressão sobre suas redes aumentar após Chile e Colômbia começarem a realizar operações conjuntas com as autoridades americanas para desmantelar células do grupo em seus países.

Em outubro, um dos fundadores da facção, Larry Alvarez, também conhecido como Larry Changa, teria pedido, em uma carta, ajuda ao governo colombiano para a realização de negociações de paz que levem à dissolução do grupo, uma ação que foi interpretada por alguns como um sinal da fraqueza da facção.

Changa está preso na Colômbia desde 2024. Na mensagem endereçada a Gustavo Petro e ao Ministério da Justiça, ele teria pedido auxílio para "facilitar a reaproximação e construir uma rota viável de desmobilização".

Membros da gangue venezuelana Trem de Arágua e da gangue MS-13 que foram deportados para El Salvador pelos EUA Crédito: Anadolu via Getty Images

A carta foi assinada pelos advogados do criminoso e publicada na mídia local e online. O gabinete do comissário para a paz da Colômbia confirmou a autenticidade do documento à agência AFP.

Além disso, segundo os colaboradores ouvidos pela GI-TOC, algumas ações do governo americano, como o indiciamento de Hector Rusthenford Guerrero Flores, conhecido como Niño Guerrero e apontado como o líder máximo do Trem de Arágua, no processo criminal que também tem como alvo Nicolás Maduro e outros membros do seu governo, enfraqueceram a estrutura criminosa.

A tudo isso somam-se a prisão de Maduro e o controle dos Estados Unidos sobre o governo venezuelano, que estariam prejudicando a organização, de acordo com relatos publicados pela Iniciativa Global contra o Crime Organizado Transnacional.

Incentivo para a sofisticação?

Ainda restam, porém, muitas dúvidas sobre os benefícios da estratégia adotada pelos EUA de classificar as facções criminosas latino-americanas como terroristas.

Para Niko Passas, da Universidade Northeastern, há a possibilidade de que a atual pressão produza um efeito contrário.

"No passado, vimos que a aplicação rigorosa de medidas contra essas organizações às vezes serviu de incentivo para que elas se tornassem mais bem organizadas, mais sofisticadas e, consequentemente, mais poderosas e resilientes", diz.

Além disso, diz o advogado, a aplicação de sanções pode afastar cada vez mais os grupos do sistema financeiro americano e, consequentemente, do dólar, tornando cada vez mais difícil para os EUA monitorarem as suas movimentações.

"Essa estratégia também fornece incentivos adicionais para a desdolarização, visando evitar a jurisdição americana", aponta.