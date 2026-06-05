Quem vai herdar o desequilíbrio fiscal

Tem razão a economista Zeina Latif quando elege o enfrentamento da questão fiscal como uma prioridade que deveria ser adotada pelo governo. Mas ela mesma admite que, pelo menos por enquanto, a prioridade do governo é o oportunismo eleitoral que traz como consequências um maior aumento das expectativas de inflação, da curva de juros e da volatilidade dos preços de ativos, entre os quais o dólar e a bolsa.





O “pacote de bondades” distribuído pelo governo com o intuito de melhorar a posição do presidente nas pesquisas eleitorais – envolvendo avanço de subsídios, renúncias fiscais e crédito facilitado – tende a agravar ainda mais problema.





Relatório da Lev Intelligence, instituição focada em analisar cenários econômicos, estima que o déficit fiscal brasileiro em 2026 poderá superar os R$ 150 bilhões, tornando a meta do famigerado Arcabouço Fiscal – de R$ 34,3 bilhões de superávit primário em 2026 – uma peça de ficção.





O relatório da Lev cita, entre as medidas que agravam a situação fiscal do país, a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda, a expansão do crédito consignado privado e do Minha Casa, Minha Vida, a renegociação de dívidas dos “Desenrolas” e os subsídios em energia e gás de cozinha.





O resultado dessa salada é o aumento exponencial da dívida pública e um orçamento público difícil – para não dizer impossível – de ser cumprido. Principalmente quando se sabe que esse orçamento está engessado por 90% de despesas obrigatórias, como os benefícios previdenciários, o pagamento de pessoal e seus encargos, o serviço da dívida, as transferências constitucionais para estados e municípios e as sentenças judiciais.





Trata-se, em síntese, de uma herança maldita que, seja qual for o governante, terá que ser sustentada pelo contribuinte brasileiro, que já é, há muito tempo, um recordista mundial em pagamento de impostos.