O gasto descontrolado do dinheiro público

Não é o que pensa a Transparência Internacional que considera que a deterioração das contas públicas compromete a credibilidade do país, limita o crescimento da economia, retroalimenta a inflação e corrói o poder de compra da população.





O presidente, de olho nas eleições, continua abrindo os cofres públicos cada vez mais. Se não bastassem a subvenção extra para o gás de cozinha e o diesel, a isenção do PIS/Cofins para o querosene de aviação, o crédito extraordinário para o setor aéreo, as medidas que visam a redução nos preços da energia elétrica para parte da população e o programa pé-de-meia (incentivo financeiro para estudantes do ensino médio público), o governo abre mão do imposto sobre as blusinhas (imposto que ele mesmo criou há dois anos) e anuncia um novo crédito para compra de veículos e também para as pessoas endividadas. E, ao que parece, em breve vão surgir mais despesas extras para o governo bancar, já que o populismo não demonstra estar próximo do fim.





Mas não é só o governo federal que não se importa em aumentar a gastança com o dinheiro público. O Congresso Nacional, no primeiro dia da presente legislatura, em poucos minutos, aprovou a criação de generosos benefícios para uma casta privilegiada de seus funcionários capazes de elevar os salários em até o dobro do teto constitucional de R$ 43.366,19. Sem falar que tais benefícios (os famosos penduricalhos) são “indenizatórios”, ou seja, não estão sujeitos ao pagamento de Imposto de Renda.





No Judiciário, a farra dos gastos continua alta. A decisão do ministro Flávio Dino de suspender o pagamento dos penduricalhos nos três poderes da República, ao que tudo indica não vai sobreviver.





O ministro já admitiu o pagamento de adicionais de até 70% do teto constitucional, o que já elevaria os pagamentos a R$ 73,7 mil, mas os magistrados acham isso muito pouco. Por isso, as associações que representam os magistrados e membros do Ministério Público já acionaram o STF reivindicando o aumento do teto constitucional para R$ 71,5 mil. Com isso, as remunerações poderiam chegar a R$ 121,5 mil mensais.